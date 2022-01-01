Зеленський підтримав запровадження віз для росіян

Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян Росії. Відповідь Зеленського на звернення оприлюднена на сайті Глави держави.



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Так, текст петиції складається з одного речення: "Ввести візовий режим для громадян РФ, що намагаються заїхати на территорію України".



Вона була оприлюднена на сайті Глави держави 11 лютого поточного року.



"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", - відповів на заклик Глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян Росії. Відповідь Зеленського на звернення оприлюднена на сайті Глави держави.Про це пише УНН Так, текст петиції складається з одного речення: "Ввести візовий режим для громадян РФ, що намагаються заїхати на территорію України".Вона була оприлюднена на сайті Глави держави 11 лютого поточного року."На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", - відповів на заклик Глава держави.

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