Зеленський підтримав запровадження віз для росіян
25 травень, 23:30
Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян Росії. Відповідь Зеленського на звернення оприлюднена на сайті Глави держави.
Про це пише УНН.
Так, текст петиції складається з одного речення: "Ввести візовий режим для громадян РФ, що намагаються заїхати на территорію України".
Вона була оприлюднена на сайті Глави держави 11 лютого поточного року.
"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", - відповів на заклик Глава держави.
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Про це пише УНН.
Так, текст петиції складається з одного речення: "Ввести візовий режим для громадян РФ, що намагаються заїхати на территорію України".
Вона була оприлюднена на сайті Глави держави 11 лютого поточного року.
"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", - відповів на заклик Глава держави.
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