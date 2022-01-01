Зеленський підтримав запровадження віз для росіян

Зеленський підтримав запровадження віз для росіян
Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян Росії. Відповідь Зеленського на звернення оприлюднена на сайті Глави держави.

Про це пише УНН.

Так, текст петиції складається з одного речення: "Ввести візовий режим для громадян РФ, що намагаються заїхати на территорію України".

Вона була оприлюднена на сайті Глави держави 11 лютого поточного року.

"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую. З урахуванням викладеного Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", - відповів на заклик Глава держави.

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Теги: Зеленський, візи, росіяни
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