Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО

Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО
Загиблий військовослужбовець Тарас Свистак врятував з під обстрілів мінімум 45 захисників ціною власного життя. Військовий на той час сам мав поранення. 20-го травня його поховали у рідному селі Садів Луцького району. Із сім’єю чоловік раніше проживав у Володимирі.

Про це пише БУГ.

Деталі подвигу з уст побратимів загиблого Героя дізналася Наталія Тарковська.

За їхніми словами, він перед загибеллю двічі їздив під обстріли по хлопців. 25-річний Тарас Свистак встиг витягнути з-під обстрілів мінімум 45 людей – це число може бути і більшим, адже неможливо було порахувати під час бойових дій точну кількість людей. Тарас сам мав поранення на той час – права рука не функціонувала повністю.

16-го травня під час ворожого артилерійського обстрілу Тарас Свистак загинув.
Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО

Навчався Тарас у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а після закінчення одразу відбув у зону проведення ООС.

“У боях з підступним ворогом Тарас Свистак завжди був непохитним, мужнім та хоробрим. Неодноразово заохочувався командуванням князівської бригади за якісне виконання бойових завдань… Тарас був прекрасною людиною та відмінним артилеристом! Не пробачимо ворогові та помстимося!”, – зазначили на сторінці військового вишу у фейсбуці.

Про сумну звістку повідомила дружина Тараса Свистака – Андріана у своєму блозі:

«Ми не встигли взяти шлюб, хоча я була впевнена, що ти зі мною назавжди… Ми не відгуляли весілля, про яке мріяли… Ми не народили донечку… Ми так мало часу провели разом через тих…, адже ти завжди був або на полігоні, або у зоні ООС… Ми стільки усього з тобою не встигли… Це нестерпний біль, який ніколи не полишатиме… Я все життя буду пам’ятати тебе! А ще я не можу збагнути, чому саме ти?.. Така світла людина, ідеал чоловіка… Таких, як ти, не було й не буде… Кохатиму вічно!»
Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО

А ось, що згадують про Тараса його однокласники:

«Наша велика маяківська сім’я осиротіла. Наш Тарассіо, як любили ми його називати, віддав своє життя, рятуючи хлопців від ворожого обстрілу… Він завжди був таким. Він завжди приходив на допомогу. Він завжди доводив усе до логічного завершення. Він завжди був для усіх! Тарас був світлою, чесною, доброю та порядною людиною. І не хочеться вірити, що його вже немає з нами!»

Під час прощання з військовим сільський голова Юрій Кревський сказав, що іменем Тараса хочуть назвати одну з вулиць ОТГ. Також завуч школи Віктор Ящук повідомив, що організація “Козацька республіка”, яка вже функціонує 21 рік в Садівському ліцеї, матиме назву “імені Тараса Свистака”.

У Героя лишились цивільна дружина і маленький син.

Допомогти родині Тараса Свистака – дружині Андріані з маленьким сином можна, переказавши кошти за реквізитами:

Картка: 5168 7554 3298 9289 – Адріана
Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО

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Теги: Тарас Свистак, загинув, Володимир
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