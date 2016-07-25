У Міноборони розповіли, чи планує українська армія контрнаступ
Сьогодні, 01:36
Речник МОУ Олександр Мотузяник наголосив, що наразі стратегічним задумом оборони України є звільнення всієї території. Підрозділи Збройних сил планують звільняти усю територію України, тому "рано чи пізно" контрнаступ відбудеться.
Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання про те, чи планує українська армія контрнаступ.
Мотузяник наголосив, що наразі стратегічним задумом оборони України є звільнення всієї території.
"І рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися. Водночас усе залежатиме від загальної обстановки, яка наразі склалася на сході та на півдні. Коли це (контрнаступ – ред.) буде, я, звичайно, говорити не готовий, але, безумовно, ми будемо звільняти наші землі від російських окупантів", - наголосив він.
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Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання про те, чи планує українська армія контрнаступ.
Мотузяник наголосив, що наразі стратегічним задумом оборони України є звільнення всієї території.
"І рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися. Водночас усе залежатиме від загальної обстановки, яка наразі склалася на сході та на півдні. Коли це (контрнаступ – ред.) буде, я, звичайно, говорити не готовий, але, безумовно, ми будемо звільняти наші землі від російських окупантів", - наголосив він.
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