Генсек ООН визнав, що загроза ядерної війни стала реальною

Генсек ООН визнав, що загроза ядерної війни стала реальною
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.

Про це йдеться у доповіді генсека Гутерреша для Ради безпеки ООН, пише Українська правда.

"Лікарні, школи, багатоквартирні будинки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів. 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. В обложених містах цивільне населення стало заручниками, не маючи доступу до основних благ цивілізації.

Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною.

Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини", сказав Генсек ООН.

Гутерреш підкреслив, що наслідки війни в Україні матимуть глобальний вимір, насамперед для продовольства. Через порушення звичних ліній поставок продовольства внаслідок бойових дій ціни на продукти харчування та добрива виросли в кілька разів, що провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються.

За його словами, це вдарить передовсім по найбіднішому населенню по всьому світу й спричинить низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів через суспільну напругу.

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Теги: Генсек ООН, ядерна війна
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Коментарі 1
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Ідіот...а хто все це спровокував,ти назвав...заціпило.
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