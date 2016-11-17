Генсек ООН визнав, що загроза ядерної війни стала реальною
Сьогодні, 02:40
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.
Про це йдеться у доповіді генсека Гутерреша для Ради безпеки ООН, пише Українська правда.
"Лікарні, школи, багатоквартирні будинки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів. 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. В обложених містах цивільне населення стало заручниками, не маючи доступу до основних благ цивілізації.
Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною.
Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини", сказав Генсек ООН.
Гутерреш підкреслив, що наслідки війни в Україні матимуть глобальний вимір, насамперед для продовольства. Через порушення звичних ліній поставок продовольства внаслідок бойових дій ціни на продукти харчування та добрива виросли в кілька разів, що провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються.
За його словами, це вдарить передовсім по найбіднішому населенню по всьому світу й спричинить низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів через суспільну напругу.
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Про це йдеться у доповіді генсека Гутерреша для Ради безпеки ООН, пише Українська правда.
"Лікарні, школи, багатоквартирні будинки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів. 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. В обложених містах цивільне населення стало заручниками, не маючи доступу до основних благ цивілізації.
Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною.
Найбільш ефективний спосіб захистити цивільне населення – це запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирним шляхом. Якщо конфліктам не можна запобігти дипломатією, людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо слідувати міжнародному гуманітарному праву й повазі до прав людини", сказав Генсек ООН.
Гутерреш підкреслив, що наслідки війни в Україні матимуть глобальний вимір, насамперед для продовольства. Через порушення звичних ліній поставок продовольства внаслідок бойових дій ціни на продукти харчування та добрива виросли в кілька разів, що провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються.
За його словами, це вдарить передовсім по найбіднішому населенню по всьому світу й спричинить низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів через суспільну напругу.
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Коментарі 1
Ідіот...а хто все це спровокував,ти назвав...заціпило.
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