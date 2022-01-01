Австрія лікуватиме важкопоранених українських військових, – Зеленський





Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення, передає



Нещодавно він розмовляв із канцлером Австрії Карлом Негаммером.



Зеленський розповів деталі розмови із Карлом Негаммером. Він поінформував його про ситуацію, яка зараз відбувається на Донбасі та на інших напрямках, де тривають бойові дії. Також президент подякував за підтримку й обговорив з паном канцлером подальшу взаємодію обох держав щодо європейської інтеграції України.



Окрім цього, Володимир Зеленський ще й поговорив із президентом Ліберії Джорджем Веа. Основною темою розмова була продовольча криза, яку спровокувала агресивні дії Росії. Він також подякував пану президенту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету, яку, зокрема, виявили представники Ліберії в ООН.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна продовжує активно співпрацювати з міжнародним партнерами. Австрія погодилася взяти на лікування військових, які отримали важкі поранення у зоні бойових дій.Про це повідомив Президент Українипід час свого вечірнього відеозвернення, передає 24 канал. Нещодавно він розмовляв із канцлером АвстріїЗеленський розповів деталі розмови із Карлом Негаммером. Він поінформував його про ситуацію, яка зараз відбувається на Донбасі та на інших напрямках, де тривають бойові дії. Також президент подякував за підтримку й обговорив з паном канцлером подальшу взаємодію обох держав щодо європейської інтеграції України.Окрім цього, Володимир Зеленський ще й поговорив із президентом Ліберії. Основною темою розмова була продовольча криза, яку спровокувала агресивні дії Росії. Він також подякував пану президенту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету, яку, зокрема, виявили представники Ліберії в ООН.

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