Скільки збитків Україні завдала Росія війною

Скільки збитків Україні завдала Росія війною
Унаслідок повномасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ економіці України завдано збитків у розмірі $600 млрд.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час дискусії в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Урядовий портал.

Згідно зі словами голови Кабміну, Україна має пройти кілька етапів для побудови нового європейського майбутнього, на першому – відновити понад 200 підприємств, 12 аеропортів і понад 1 тисячу навчальних закладів, а також інших зруйнованих об'єктів інфраструктури.

«Перший – відновити понад 200 заводів і великих підприємств, 12 аеропортів і понад 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів і шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані чи захоплені внаслідок бойових дій через війну росії проти України», – сказав він.

При цьому, Шмигаль додав, що під час бойових дій пошкоджено близько 25 тисяч км доріг, зруйновано 40 млн кв. м житлового фонду. Але збитки не є остаточними, їхні розміри зростають із кожним днем ​​війни.

Також, прем'єр-міністр закликав міжнародних партнерів фінансово підтримати відновлення України через фонд United24, а головне – сприяти конфіскації заморожених російських активів, щоб їх можна було використати на користь України.

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Теги: збитки, Росія, війна
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