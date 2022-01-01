Скільки збитків Україні завдала Росія війною

Унаслідок повномасштабного вторгнення російсько-окупаційних військ економіці України завдано збитків у розмірі $600 млрд.Про це сказав прем'єр-міністрпід час дискусії в Українському домі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Урядовий портал.Згідно зі словами голови Кабміну, Україна має пройти кілька етапів для побудови нового європейського майбутнього, на першому – відновити понад 200 підприємств, 12 аеропортів і понад 1 тисячу навчальних закладів, а також інших зруйнованих об'єктів інфраструктури.«Перший – відновити понад 200 заводів і великих підприємств, 12 аеропортів і понад 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів і шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані чи захоплені внаслідок бойових дій через війну росії проти України», – сказав він.При цьому, Шмигаль додав, що під час бойових дій пошкоджено близько 25 тисяч км доріг, зруйновано 40 млн кв. м житлового фонду. Але збитки не є остаточними, їхні розміри зростають із кожним днем ​​війни.Також, прем'єр-міністр закликав міжнародних партнерів фінансово підтримати відновлення України через фонд United24, а головне – сприяти конфіскації заморожених російських активів, щоб їх можна було використати на користь України.