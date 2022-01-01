Російські загарбники забирають із бібліотек на Донеччині підручники з української історії та літератури





Про це повідомив у Телеграмі радник маріупольського мера Петро Андрющенко, передає



«Окупанти почали інвентаризацію бібліотечних, шкільних та інших книжкових фондів. Тому що, виявляється, «молодь Донбасу - проти екстремізму». Все це робиться працівниками бібліотеки ім. Крупської в Донецьку. На сьогодні вже закінчено оцінку бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. Всі книжки, що містять «екстремістський зміст», вилучено», - написав Андрющенко.



Він уточнив, що до екстремістської належать, зокрема, всі підручники Історії України - «тому що визвольний рух і московія; про УПА та Степана Андрійовича (Бандеру) взагалі промовчимо». Те саме і з підручниками з літератури, бо Василь Стус, по розумінню росіян, «знову екстреміст».



«У підсумку – всі україномовні книжки вилучено для знищення. Маріуполь - наступний. Всі книжки буде знищено. Різниці між денаZівікацією та нацизмом вже немає», – підкреслив радник мера.



Він нагадав, що саме бібліотека ім.Крупської в Донецьку на початку Незалежності була центром культурного розвитку молоді і боротьби зі спадщиною радянського союзу. «Таке собі коло історії», – зазначив Андрющенко.



Як повідомляв Укрінформ, агресія росії спровокувала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично зруйновано обстрілами російських загарбників, загинули щонайменше 22 тисячі людей. Маріуполь сьогодні без нормального енерго-, водо- та газопостачання. Місто стоїть на порозі екологічної та інфекційної катастрофи.



Нині у захопленому Маріуполі залишаються понад 100 тисяч мирних жителів. Колаборанта Костянтина Іващенка російські загарбники оголосили «мером» Маріуполя та створюють картинку «відновлення життя міста».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загарбники на захоплених територіях із бібліотек вилучають підручники з української історії та літератури, в яких вони виявили "екстремістський" зміст.Про це повідомив у Телеграмі радник маріупольського мера Петро Андрющенко, передає Укрінформ. «Окупанти почали інвентаризацію бібліотечних, шкільних та інших книжкових фондів. Тому що, виявляється, «молодь Донбасу - проти екстремізму». Все це робиться працівниками бібліотеки ім. Крупської в Донецьку. На сьогодні вже закінчено оцінку бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. Всі книжки, що містять «екстремістський зміст», вилучено», - написав Андрющенко.Він уточнив, що до екстремістської належать, зокрема, всі підручники Історії України - «тому що визвольний рух і московія; про УПА та Степана Андрійовича (Бандеру) взагалі промовчимо». Те саме і з підручниками з літератури, бо Василь Стус, по розумінню росіян, «знову екстреміст».«У підсумку – всі україномовні книжки вилучено для знищення. Маріуполь - наступний. Всі книжки буде знищено. Різниці між денаZівікацією та нацизмом вже немає», – підкреслив радник мера.Він нагадав, що саме бібліотека ім.Крупської в Донецьку на початку Незалежності була центром культурного розвитку молоді і боротьби зі спадщиною радянського союзу. «Таке собі коло історії», – зазначив Андрющенко.Як повідомляв Укрінформ, агресія росії спровокувала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично зруйновано обстрілами російських загарбників, загинули щонайменше 22 тисячі людей. Маріуполь сьогодні без нормального енерго-, водо- та газопостачання. Місто стоїть на порозі екологічної та інфекційної катастрофи.Нині у захопленому Маріуполі залишаються понад 100 тисяч мирних жителів. Колаборанта Костянтина Іващенка російські загарбники оголосили «мером» Маріуполя та створюють картинку «відновлення життя міста».

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