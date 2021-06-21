Українським біженцям у Європі скасували безкоштовний проїзд

Українським біженцям у Європі скасували безкоштовний проїзд
У Німеччині, Польщі, Болгарії, Швейцарії та Чехії скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських біженців. Це відбудеться з 1 червня.

Про це повідомляє Європейська спілка підтримки України, пише Кореспондент.

Водночас для українців діятиме пільговий проїзд. У Німеччині вводять проїзний на всі види міського транспорту і регіональних поїздах за 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме близько 7 євро.

Польща вже повідомила про скасування безкоштовного проїзду в громадському транспорті Варшави. Щодо регіональних поїздів і міжнародного залізничного сполучення Польща обіцяє надати додаткове роз'яснення.

Крім того, правила проїзду для українців з 1 червня також можуть змінитися в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани. За актуальною інформацією можна стежити на спеціальному сайті ЄС для біженців.

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Теги: Європа, українці, безкоштовний проїзд
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