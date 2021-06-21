Українським біженцям у Європі скасували безкоштовний проїзд





Про це повідомляє Європейська спілка підтримки України, пише



Водночас для українців діятиме пільговий проїзд. У Німеччині вводять проїзний на всі види міського транспорту і регіональних поїздах за 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме близько 7 євро.



Польща вже повідомила про скасування безкоштовного проїзду в громадському транспорті Варшави. Щодо регіональних поїздів і міжнародного залізничного сполучення Польща обіцяє надати додаткове роз'яснення.



Крім того, правила проїзду для українців з 1 червня також можуть змінитися в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани. За актуальною інформацією можна стежити на спеціальному сайті ЄС для біженців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Німеччині, Польщі, Болгарії, Швейцарії та Чехії скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українських біженців. Це відбудеться з 1 червня.Про це повідомляє Європейська спілка підтримки України, пише Кореспондент Водночас для українців діятиме пільговий проїзд. У Німеччині вводять проїзний на всі види міського транспорту і регіональних поїздах за 9 євро. У Чехії абонемент на всі види громадського транспорту коштуватиме близько 7 євро.Польща вже повідомила про скасування безкоштовного проїзду в громадському транспорті Варшави. Щодо регіональних поїздів і міжнародного залізничного сполучення Польща обіцяє надати додаткове роз'яснення.Крім того, правила проїзду для українців з 1 червня також можуть змінитися в тих країнах, які наразі не заявляли про такі плани. За актуальною інформацією можна стежити на спеціальному сайті ЄС для біженців.

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