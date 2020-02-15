Дефіцит солі: яка ситуація у Луцьку
Сьогодні, 18:13
Поблизу копелень підприємства «Артемсіль», що розташоване на Донеччині, не вщухають бойові дії. У самі шахти теж «прилітало». Постійні загрози обстрілів та перебої з відвантаженням товару зробили свою справу: виробництво тимчасово зупинили. А внаслідок цього спеція із полиць українських крамниць просто зникла.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з’ясувати, яка ситуація із сіллю в Луцьку, та що з цього приводу кажуть продавці.
Якщо ще кілька днів тому активно обговорювали дефіцит пального, нині на часі – відсутність солі. Щонайменше десять людей шукали спецію разом із нашими журналістами, щоправда, - марно, її дійсно на Центральному ринку немає.
«Треба було менше по телевізору базікати. «Артемсіль» закрили ще в квітні, але одне дурне ляпнуло, і вже їм дефіцити, ажіотажі… Хтось хоче заробити добре», - вигукує до нас чоловік.
Подавець, який торгує польськими товарами каже: «Якби знав раніше, то закупив би (усміхається – ред.). У Луцьку можете не шукати, солі ніде немає. Хіба згодом буде як в Тернополі… По 85-95 гривень купуватимете?».
Однак, не покидаючи надію, мандруємо рядами далі. Із вуст продавчині дізнаємося: «Привезуть за тиждень-два. Або зі Львова, або імпортну. Закордонне, звісно, дорожче продаватимуть. Але щоб то солі ніде не було, ви що? Буде незабаром!».
Запитуємо, чи є сіль і у крамаря поруч. Чоловік відразу відповідає: «Вся інформація на табличці!».
І згодом додає: «Буде з наступного тижня польська за 20-25 гривень. Краще зачекаю. Можна і як у Тернополі ціну загилити, але купувати навряд будуть».
Немає продукції «Артемсолі» і у магазинах. Ні у маркеті «Сім23», ні в «АТБ», ні у «Сільпо». Та сама ситуація і на ринку, що на ДПЗ. В одної із продавчинь є хіба сіль морська або рожева гіммалайська.
Повно морської солі й у супермаркеті «Салют». Очевидно, її не охоче розбирають. Наприклад, 450 грамів «Морячки» вартує 17,20 грн, а від виробника «Salute di Mare» - 25,60 за 600 грамів.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з’ясувати, яка ситуація із сіллю в Луцьку, та що з цього приводу кажуть продавці.
Якщо ще кілька днів тому активно обговорювали дефіцит пального, нині на часі – відсутність солі. Щонайменше десять людей шукали спецію разом із нашими журналістами, щоправда, - марно, її дійсно на Центральному ринку немає.
«Треба було менше по телевізору базікати. «Артемсіль» закрили ще в квітні, але одне дурне ляпнуло, і вже їм дефіцити, ажіотажі… Хтось хоче заробити добре», - вигукує до нас чоловік.
Подавець, який торгує польськими товарами каже: «Якби знав раніше, то закупив би (усміхається – ред.). У Луцьку можете не шукати, солі ніде немає. Хіба згодом буде як в Тернополі… По 85-95 гривень купуватимете?».
Однак, не покидаючи надію, мандруємо рядами далі. Із вуст продавчині дізнаємося: «Привезуть за тиждень-два. Або зі Львова, або імпортну. Закордонне, звісно, дорожче продаватимуть. Але щоб то солі ніде не було, ви що? Буде незабаром!».
Запитуємо, чи є сіль і у крамаря поруч. Чоловік відразу відповідає: «Вся інформація на табличці!».
І згодом додає: «Буде з наступного тижня польська за 20-25 гривень. Краще зачекаю. Можна і як у Тернополі ціну загилити, але купувати навряд будуть».
Немає продукції «Артемсолі» і у магазинах. Ні у маркеті «Сім23», ні в «АТБ», ні у «Сільпо». Та сама ситуація і на ринку, що на ДПЗ. В одної із продавчинь є хіба сіль морська або рожева гіммалайська.
Повно морської солі й у супермаркеті «Салют». Очевидно, її не охоче розбирають. Наприклад, 450 грамів «Морячки» вартує 17,20 грн, а від виробника «Salute di Mare» - 25,60 за 600 грамів.
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