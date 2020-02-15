Дефіцит солі: яка ситуація у Луцьку

вирішило з’ясувати, яка ситуація із сіллю в Луцьку, та що з цього приводу кажуть продавці.Якщо ще кілька днів тому активно обговорювали дефіцит пального, нині на часі – відсутність солі. Щонайменше десять людей шукали спецію разом із нашими журналістами, щоправда, - марно, її дійсно на Центральному ринку немає.«Треба було менше по телевізору базікати. «Артемсіль» закрили ще в квітні, але одне дурне ляпнуло, і вже їм дефіцити, ажіотажі… Хтось хоче заробити добре», - вигукує до нас чоловік.Подавець, який торгує польськими товарами каже: «Якби знав раніше, то закупив би. У Луцьку можете не шукати, солі ніде немає. Хіба згодом буде як в Тернополі… По 85-95 гривень купуватимете?».Однак, не покидаючи надію, мандруємо рядами далі. Із вуст продавчині дізнаємося: «Привезуть за тиждень-два. Або зі Львова, або імпортну. Закордонне, звісно, дорожче продаватимуть. Але щоб то солі ніде не було, ви що? Буде незабаром!».Запитуємо, чи є сіль і у крамаря поруч. Чоловік відразу відповідає: «Вся інформація на табличці!».І згодом додає: «Буде з наступного тижня польська за 20-25 гривень. Краще зачекаю. Можна і як у Тернополі ціну загилити, але купувати навряд будуть».Немає продукції «Артемсолі» і у магазинах. Ні у маркеті «Сім23», ні в «АТБ», ні у «Сільпо». Та сама ситуація і на ринку, що на ДПЗ. В одної із продавчинь є хіба сіль морська або рожева гіммалайська.Повно морської солі й у супермаркеті «Салют». Очевидно, її не охоче розбирають. Наприклад, 450 грамів «Морячки» вартує 17,20 грн, а від виробника «Salute di Mare» - 25,60 за 600 грамів.