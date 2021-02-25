СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова

СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова
Служба безпеки України викликає Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тимченка на допит у так званій "вугільній справі".

Про це повідомили "Українській правді" у пресцентрі СБУ.

"Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження.

Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу - 30 травня", - йдеться у повідомленні.

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов відреагував на новини постом у Facebook і звинуватив Службу безпеки України в неадекватному піарі. Він пояснив, що наразі перебуває на фронті.

"Отримав сьогодні зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка. Хочу проінформувати "героїчних" слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів", - сказав він.

Нагадаємо, 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, Турчинов, Яценюк, Аваков, допит
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ПриватБанк відновив дві фінансові послуги
Сьогодні, 14:00
Біля Луцька пасічник лікує бджолами болі у спині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова
Сьогодні, 13:28
На війні із Росією загинув 25-річний волинянин Віктор Шершень
Сьогодні, 13:14
Луганщина залишилась без газу
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
СБУ показала допит агента РФ, експрацівника Адміністрації президента СБУ показала допит агента РФ, експрацівника Адміністрації президента
11 квітень, 20:40
Шарія оголосили у державний розшук Шарія оголосили у державний розшук
25 лютий, 2021, 13:50
Відбувся перший допит Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками у Луцьку Відбувся перший допит Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками у Луцьку
22 липень, 2020, 14:00
Затримали диверсантів, які причетні до обстрілу консульства Польщі в Луцьку Затримали диверсантів, які причетні до обстрілу консульства Польщі в Луцьку
02 жовтень, 2017, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Влада Білорусі підтвердила постачання зброї Росії
Сьогодні, 15:00
 0
«Все против России», – окупанти в шоці, що весь світ підтримує Україну зброєю
Сьогодні, 14:47
 0
Чим замінити сіль у стравах: 10 варіантів, які є на кожній кухні
Сьогодні, 14:12
 0
ПриватБанк відновив дві фінансові послуги
Сьогодні, 14:00
 0
Біля Луцька пасічник лікує бджолами болі у спині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8