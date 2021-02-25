СБУ викликає на допит Яценюка, Турчинова, Авакова

Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тимченка на допит у так званій "вугільній справі".



Про це повідомили



"Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження.



Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу - 30 травня", - йдеться у повідомленні.



Екссекретар РНБО Олександр Турчинов відреагував на новини постом у Facebook і звинуватив Службу безпеки України в неадекватному піарі. Він пояснив, що наразі перебуває на фронті.



"Отримав сьогодні зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка. Хочу проінформувати "героїчних" слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів", - сказав він.



Нагадаємо, 23 травня Служба безпеки України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України викликаєтана допит у так званій "вугільній справі".Про це повідомили "Українській правді" у пресцентрі СБУ."Вони проходять у якості свідків і викликаються з метою всебічного, повного і неупередженого вивчення обставин кримінального провадження.Зважаючи на те, що вказані громадяни України не з’явилися на допит 19 травня, їх викличуть повторно. Цього разу - 30 травня", - йдеться у повідомленні.Екссекретар РНБО Олександр Турчинов відреагував на новини постом у Facebook і звинуватив Службу безпеки України в неадекватному піарі. Він пояснив, що наразі перебуває на фронті."Отримав сьогодні зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка. Хочу проінформувати "героїчних" слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів", - сказав він.Нагадаємо, 23 травня Служба безпеки України оприлюднила відео свідчень нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою президента Порошенка.

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