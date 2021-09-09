У Міноборони роз’яснили, за якою схемою виплачують кошти військовослужбовцям

Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону роз’яснив схему грошових виплат військовим силам оборони України.



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За словами Резнікова, останнім часом до відомства надходять питання стосовно порядку виплат, та різниці у тій сумі, яку військові бачать на своїх рахунках. Резніков пояснив, що зарплата військових залежить від звання, частини, та інших складових.



Міністр зазначив, що грошові виплати, які зараз отримують українські військові, складаються з двох частин: перша частина – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років.



Друга частина – це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою Президента України на період воєнного стану. Ця додаткова винагорода нараховується за такою логікою: для тих військовослужбовців, які не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тисяч гривень, або, приблизно, 1 тисяча гривень на день.



Для тих воїнів, які беруть участь в боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку – 100 тисяч гривень на місяць, або, приблизно, 3 тисячі гривень на день.



Резніков пояснив на прикладі, якщо військовослужбовець – рядовий-стрілець, та півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав, безпосередньо, участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:



- щомісячне грошове забезпечення у розмірі 13-14 тисяч гривень відповідно до посади та звання;

- близько 15 тисяч гривень додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану;

- близько 50 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях.



Тобто, загальна сума у такому випадку для рядового стрільця становить 88-89 тисяч гривень (мінус відрахування).



Як формуються та технічно відбуваються виплати



Кількість днів, які військовослужбовець, безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військових командуванням різних структур сил оборони.



Якщо йдеться про Збройні сили України, військова частина подає заявку до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення.



Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина зараховує кошти, безпосередньо, військовослужбовцю.



Для отримання грошових виплат військовослужбовець потрібен мати рахунок у будь-якому українському банку. Реквізити свого рахунку треба надати до відповідної фінансової частини.



Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній. Тобто, у травні за квітень. Вона ділиться на дві частини: у першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів. У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди у тих самих 30 чи 100 тисяч гривень за воєнний стан та бойові.



Платежі розведено на дві частини. Розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця.



Розмір додаткової винагороди



Розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансової служби частин підраховують на підставі бойових наказів. Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більше додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.



Слід розуміти, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитися у бою у той час, як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження, чи виконувати інші не бойові завдання.



Тому, в рамках однієї бригади, чи навіть батальйону, розміри виплат не можуть суттєво відрізнятися. Все залежить від бойових наказів.



Резніков наголосив, що чисельність особового складу сил оборони “вибухово” зросла у рази буквально за кілька тижнів. Тому, досі трапляються випадки, що у тій чи іншій частині є якісь негаразди з виплатами.



“Інколи були відсутні накази про зарахування людей на посади, тому не було формальних підстав їм платити. Інколи фінансисти у частинах не до кінця розуміли, як здійснювати нарахування. Для вирішення цих ситуацій Міністерством оборони сформовано спеціальні групи співробітників, які консультують фінансові служби з усіх питань. Згідно доповіді, який я отримую, у травні проблемних ситуацій було вже на порядок меньше, ніж минулого місяця. Нюанси, чи особливі ситуації з виплатами ще можуть бути. Але в цілому систему вже налагоджено”, – пояснює міністр.



Очільник Міноборони наголошує на тому, якщо у військовослужбовця виникають запитання щодо грошового забезпечення, найперше – вони мають звернутися до, безпосереднього командира, чи його заступника по роботі з особовим складом.



За необхідності можна також звернутися до фінансової служби частини військовослужбовця, або на гарячу лінію департаменту фінансів Міністерства оборони.



“Особливо хочу звернути увагу на виплату нашим воїнам, які опинилися у полоні. Грошове забезпечення, які вони повинні отримувати, виплачується членам родин за їх зверненням. Початок виплат родинам може дещо затримуватися з об’єктивних причин. Адже для того, щоб розпочалися ці виплати, має бути надано відповідний наказ про службове становище військовослужбовця”, – додав міністр.



Резніков наголосив, що необхідно не тільки переконатися, що воїн у полоні. Треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт. “Щоб в подальшому все працювало, як годинник”.



Фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати родинам полонених. У разі потреби, голова відомства закликає звернутися до Міністерства для вирішення усіх питань.



“Для вашого розуміння: у травні 2022 року за квітень місяць Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям Збройних сил України грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51 млрд гривень. У червні ми готуємося виплатити близько 64 млрд гривень. Нагадаю, що у 2021 році, приблизно таку суму сплатили за весь рік”, – додав Резніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборонив ефірі національного телемарафону роз’яснив схему грошових виплат військовим силам оборони України.Про це пише УНН За словами Резнікова, останнім часом до відомства надходять питання стосовно порядку виплат, та різниці у тій сумі, яку військові бачать на своїх рахунках. Резніков пояснив, що зарплата військових залежить від звання, частини, та інших складових.Міністр зазначив, що грошові виплати, які зараз отримують українські військові, складаються з двох частин: перша частина – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років.Друга частина – це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою Президента України на період воєнного стану. Ця додаткова винагорода нараховується за такою логікою: для тих військовослужбовців, які не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тисяч гривень, або, приблизно, 1 тисяча гривень на день.Для тих воїнів, які беруть участь в боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку – 100 тисяч гривень на місяць, або, приблизно, 3 тисячі гривень на день.Резніков пояснив на прикладі, якщо військовослужбовець – рядовий-стрілець, та півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав, безпосередньо, участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:- щомісячне грошове забезпечення у розмірі 13-14 тисяч гривень відповідно до посади та звання;- близько 15 тисяч гривень додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану;- близько 50 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях.Тобто, загальна сума у такому випадку для рядового стрільця становить 88-89 тисяч гривень (мінус відрахування).Кількість днів, які військовослужбовець, безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військових командуванням різних структур сил оборони.Якщо йдеться про Збройні сили України, військова частина подає заявку до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення.Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина зараховує кошти, безпосередньо, військовослужбовцю.Для отримання грошових виплат військовослужбовець потрібен мати рахунок у будь-якому українському банку. Реквізити свого рахунку треба надати до відповідної фінансової частини.Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній. Тобто, у травні за квітень. Вона ділиться на дві частини: у першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів. У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди у тих самих 30 чи 100 тисяч гривень за воєнний стан та бойові.Платежі розведено на дві частини. Розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця.Розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансової служби частин підраховують на підставі бойових наказів. Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більше додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися.Слід розуміти, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитися у бою у той час, як інші перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження, чи виконувати інші не бойові завдання.Тому, в рамках однієї бригади, чи навіть батальйону, розміри виплат не можуть суттєво відрізнятися. Все залежить від бойових наказів.Резніков наголосив, що чисельність особового складу сил оборони “вибухово” зросла у рази буквально за кілька тижнів. Тому, досі трапляються випадки, що у тій чи іншій частині є якісь негаразди з виплатами.“Інколи були відсутні накази про зарахування людей на посади, тому не було формальних підстав їм платити. Інколи фінансисти у частинах не до кінця розуміли, як здійснювати нарахування. Для вирішення цих ситуацій Міністерством оборони сформовано спеціальні групи співробітників, які консультують фінансові служби з усіх питань. Згідно доповіді, який я отримую, у травні проблемних ситуацій було вже на порядок меньше, ніж минулого місяця. Нюанси, чи особливі ситуації з виплатами ще можуть бути. Але в цілому систему вже налагоджено”, – пояснює міністр.Очільник Міноборони наголошує на тому, якщо у військовослужбовця виникають запитання щодо грошового забезпечення, найперше – вони мають звернутися до, безпосереднього командира, чи його заступника по роботі з особовим складом.За необхідності можна також звернутися до фінансової служби частини військовослужбовця, або на гарячу лінію департаменту фінансів Міністерства оборони.“Особливо хочу звернути увагу на виплату нашим воїнам, які опинилися у полоні. Грошове забезпечення, які вони повинні отримувати, виплачується членам родин за їх зверненням. Початок виплат родинам може дещо затримуватися з об’єктивних причин. Адже для того, щоб розпочалися ці виплати, має бути надано відповідний наказ про службове становище військовослужбовця”, – додав міністр.Резніков наголосив, що необхідно не тільки переконатися, що воїн у полоні. Треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт. “Щоб в подальшому все працювало, як годинник”.Фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати родинам полонених. У разі потреби, голова відомства закликає звернутися до Міністерства для вирішення усіх питань.“Для вашого розуміння: у травні 2022 року за квітень місяць Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям Збройних сил України грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51 млрд гривень. У червні ми готуємося виплатити близько 64 млрд гривень. Нагадаю, що у 2021 році, приблизно таку суму сплатили за весь рік”, – додав Резніков.

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