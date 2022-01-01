За час окупації в Маріуполі загинули 22 тисячі людей, – Андрющенко





Про це радник мера міста Петро Андрющенко повідомив в інтерв’ю CNN, інформує



Він зазначив, що, на думку чиновників мерії Маріуполя, за три місяці війни було вбито не менше 22 тис. жителів міста. Зазначається, що в даний час преса не може потрапити в місто, а ті, хто все ще там залишаються, занадто налякані, щоб говорити відкрито.



Андрющенко пояснив, що названа цифра грунтується на численних контактах, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з чиновниками, які в місті. Але він вважає, що реальна цифра може бути набагато вищою.



Андрющенко сказав, що процес перепоховання загиблих ускладнений тим, що офіційні особи Росії наполягають на тому, щоб вилучені тіла були доставлені в морг, а особа, яка вимагає тіло, повинна погодитися записати відео, на якому вкаже, що загиблий був убитий українськими військовими.



"У місті абсолютно темно. Єдині вогні - це від російських військ і російських патрулів", - сказав він. "Всюди запах смерті і запах вогню", - додав Андрющенко.



Радник мера сказав, що місто знаходиться в ізоляції, а ситуація в ньому - це гуманітарна катастрофа.



Він сказав, що жителі не можуть вільно пересуватися, оскільки для будь-якого пересування по місту необхідні спеціальні перепустки, а система фільтрації не дозволяє їм виїхати з Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За час російської окупації в Маріуполі загинуло 22 тисячі осіб.Про це радник мера містаповідомив в інтерв’ю CNN, інформує Цензор.НЕТ Він зазначив, що, на думку чиновників мерії Маріуполя, за три місяці війни було вбито не менше 22 тис. жителів міста. Зазначається, що в даний час преса не може потрапити в місто, а ті, хто все ще там залишаються, занадто налякані, щоб говорити відкрито.Андрющенко пояснив, що названа цифра грунтується на численних контактах, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з чиновниками, які в місті. Але він вважає, що реальна цифра може бути набагато вищою.Андрющенко сказав, що процес перепоховання загиблих ускладнений тим, що офіційні особи Росії наполягають на тому, щоб вилучені тіла були доставлені в морг, а особа, яка вимагає тіло, повинна погодитися записати відео, на якому вкаже, що загиблий був убитий українськими військовими."У місті абсолютно темно. Єдині вогні - це від російських військ і російських патрулів", - сказав він. "Всюди запах смерті і запах вогню", - додав Андрющенко.Радник мера сказав, що місто знаходиться в ізоляції, а ситуація в ньому - це гуманітарна катастрофа.Він сказав, що жителі не можуть вільно пересуватися, оскільки для будь-якого пересування по місту необхідні спеціальні перепустки, а система фільтрації не дозволяє їм виїхати з Маріуполя.

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