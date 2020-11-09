Повідомили деталі пожежі у луцькому кафе. ФОТО
Сьогодні, 12:28
За минулу добу в області рятувальники ліквідували три пожежі, одна з яких трапилася в обласному центрі у кафе "Кришталь".
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Так, о 18:39 на лінію "101" надійшло повідомлення про загорання будівлі на проспекті Молоді, що в Луцьку.
Вже о 18:45 на місце пожежі прибули рятувальники. Горіла цегляна одноповерхова будівля ТзВО""Кришталь".
Вогонь локалізували о 19:05, ліквідували пожежу о 19:15.
ЙМОВІРНА ПРИЧИНА виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
До ліквідації залучені працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин, оперативно-координаційного центру та авто газодимозахисної служби ГУДСНС України у Волинській області.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Так, о 18:39 на лінію "101" надійшло повідомлення про загорання будівлі на проспекті Молоді, що в Луцьку.
Вже о 18:45 на місце пожежі прибули рятувальники. Горіла цегляна одноповерхова будівля ТзВО""Кришталь".
Вогонь локалізували о 19:05, ліквідували пожежу о 19:15.
ЙМОВІРНА ПРИЧИНА виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
До ліквідації залучені працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин, оперативно-координаційного центру та авто газодимозахисної служби ГУДСНС України у Волинській області.
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Коментарі 1
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