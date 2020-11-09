Повідомили деталі пожежі у луцькому кафе. ФОТО





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Так, о 18:39 на лінію "101" надійшло повідомлення про загорання будівлі на проспекті Молоді, що в Луцьку.



Вже о 18:45 на місце пожежі прибули рятувальники. Горіла цегляна одноповерхова будівля ТзВО""Кришталь".



Вогонь локалізували о 19:05, ліквідували пожежу о 19:15.



ЙМОВІРНА ПРИЧИНА виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.



До ліквідації залучені працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин, оперативно-координаційного центру та авто газодимозахисної служби ГУДСНС України у Волинській області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу в області рятувальники ліквідували три пожежі, одна з яких трапилася в обласному центрі у кафе "Кришталь" Про це повідомили у ДСНС Волині.Так, о 18:39 на лінію "101" надійшло повідомлення про загорання будівлі на проспекті Молоді, що в Луцьку.Вже о 18:45 на місце пожежі прибули рятувальники. Горіла цегляна одноповерхова будівля ТзВО""Кришталь".Вогонь локалізували о 19:05, ліквідували пожежу о 19:15.ЙМОВІРНА ПРИЧИНА виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.До ліквідації залучені працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин, оперативно-координаційного центру та авто газодимозахисної служби ГУДСНС України у Волинській області.

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