Повідомили деталі пожежі у луцькому кафе. ФОТО

Повідомили деталі пожежі у луцькому кафе. ФОТО
За минулу добу в області рятувальники ліквідували три пожежі, одна з яких трапилася в обласному центрі у кафе "Кришталь".

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Так, о 18:39 на лінію "101" надійшло повідомлення про загорання будівлі на проспекті Молоді, що в Луцьку.

Вже о 18:45 на місце пожежі прибули рятувальники. Горіла цегляна одноповерхова будівля ТзВО""Кришталь".

Вогонь локалізували о 19:05, ліквідували пожежу о 19:15.

ЙМОВІРНА ПРИЧИНА виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.

До ліквідації залучені працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин, оперативно-координаційного центру та авто газодимозахисної служби ГУДСНС України у Волинській області.

Повідомили деталі пожежі у луцькому кафе. ФОТО

Повідомили деталі пожежі у луцькому кафе. ФОТО

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Теги: Луцьк, пожежа, кафе
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