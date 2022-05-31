Захоплення Лиману вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії





Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише



Зазначається, що прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні успіхи вони мають.



"Росія досягла локальних успіхів, шляхом зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Але це змушує РФ йти на ризик в інших місцях", – йдеться у звіті.



Зараз тривають сильні обстріли Луганської області, на околицях Сєвєродонецька, точаться вуличні бої.



У розвідці зазначають, що політична мета РФ – окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Для її досягнення Росії треба досягти успіху за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк.



Підрозділи Південного угруповання військ Росії, ймовірно, очолюють найбільш успішний напрямок за підтримки Центрального угруповання військ, що йде з півночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові захопили Лиман, ймовірно, для того, щоб оточити Сєвєродонецьк і закрити котел навколо сіл у Луганській області.Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише LB.ua Зазначається, що прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні успіхи вони мають."Росія досягла локальних успіхів, шляхом зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Але це змушує РФ йти на ризик в інших місцях", – йдеться у звіті.Зараз тривають сильні обстріли Луганської області, на околицях Сєвєродонецька, точаться вуличні бої.У розвідці зазначають, що політична мета РФ – окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Для її досягнення Росії треба досягти успіху за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк.Підрозділи Південного угруповання військ Росії, ймовірно, очолюють найбільш успішний напрямок за підтримки Центрального угруповання військ, що йде з півночі.

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