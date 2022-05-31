 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Захоплення Лиману вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії

Захоплення Лиману вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії
Російські військові захопили Лиман, ймовірно, для того, щоб оточити Сєвєродонецьк і закрити котел навколо сіл у Луганській області.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише LB.ua.

Зазначається, що прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні успіхи вони мають.

"Росія досягла локальних успіхів, шляхом зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Але це змушує РФ йти на ризик в інших місцях", – йдеться у звіті.

Зараз тривають сильні обстріли Луганської області, на околицях Сєвєродонецька, точаться вуличні бої.

У розвідці зазначають, що політична мета РФ – окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Для її досягнення Росії треба досягти успіху за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк.

Підрозділи Південного угруповання військ Росії, ймовірно, очолюють найбільш успішний напрямок за підтримки Центрального угруповання військ, що йде з півночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:56
Яким буде цьогорічний туристичний сезон на Шацьких озерах
Сьогодні, 10:42
Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук
Сьогодні, 10:07
«Собак едим, жрать нечего», – пише знайомому росіянин із тимчасово окупованої Херсонщини
Сьогодні, 09:59
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захоплення Лиману вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії
Сьогодні, 11:40
Київ будує укріплення на випадок нового штурму РФ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
Плакало небо: на Волині попрощалися із загиблим Героєм з Рожищенської громади. ФОТО
Сьогодні, 11:22
На Волині виявили двох росіян-нелегалів
Сьогодні, 11:10
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук
Сьогодні, 10:07
«Собак едим, жрать нечего», – пише знайомому росіянин із тимчасово окупованої Херсонщини «Собак едим, жрать нечего», – пише знайомому росіянин із тимчасово окупованої Херсонщини
Сьогодні, 09:59
На Волині в офісному приміщенні відкрили мініготель для переселенців. ВІДЕО На Волині в офісному приміщенні відкрили мініготель для переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захоплення Лиману вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії
Сьогодні, 11:40
 0
Київ будує укріплення на випадок нового штурму РФ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
 0
Плакало небо: на Волині попрощалися із загиблим Героєм з Рожищенської громади. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
На Волині виявили двох росіян-нелегалів
Сьогодні, 11:10
 0
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8