Сім разів проривалися до захисників: показали унікальні кадри бойових вильотів українських пілотів на «Азовсталь». ВІДЕО





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До захисників "Азовсталі"



Лише на зворотному шляху під час п'ятої та сьомої місії окупантам вдалося збити по одному українському вертольоту. Також загарбники знищили пошуково-рятувальний борт, що вилетів на допомогу збитим українським пілотам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські пілоти сім разів проривалися до захисників "Азовсталі", доставляючи боєприпаси та необхідне спорядження.Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Дніпро оперативний.До захисників "Азовсталі" літало 16 вертольотів , завантажених необхідним спорядженням. Кожного разу українські пілоти успішно доставляли боєприпаси, їжу, воду та медикаменти.Лише на зворотному шляху під час п'ятої та сьомої місії окупантам вдалося збити по одному українському вертольоту. Також загарбники знищили пошуково-рятувальний борт, що вилетів на допомогу збитим українським пілотам.

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