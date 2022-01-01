В Україні дозволили спортивні змагання без глядачів





Про це повідомив народний депутат Жан Беленюк і опублікував у



Згідно з документом, змагання відновлюються задля якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту до участі у головних міжнародних спортивних змаганнях.



При їх проведененні мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан.



Змагання будуть проводити серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство молоді та спорту дозволило організацію проведення в окремих місцевостях України всеукраїнських спортивних змагань без присутності глядачів.Про це повідомив народний депутаті опублікував у Facebook наказ міністерства №1587 від 28 травня 2022 року.Згідно з документом, змагання відновлюються задля якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту до участі у головних міжнародних спортивних змаганнях.При їх проведененні мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан.Змагання будуть проводити серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.

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