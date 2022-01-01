В Україні дозволили спортивні змагання без глядачів

В Україні дозволили спортивні змагання без глядачів
Міністерство молоді та спорту дозволило організацію проведення в окремих місцевостях України всеукраїнських спортивних змагань без присутності глядачів.

Про це повідомив народний депутат Жан Беленюк і опублікував у Facebook наказ міністерства №1587 від 28 травня 2022 року.

Згідно з документом, змагання відновлюються задля якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту до участі у головних міжнародних спортивних змаганнях.

При їх проведененні мають дотримуватися умови безпеки, передбачені законодавством про воєнний стан.

Змагання будуть проводити серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, спортивні змагання, без глядачів, воєнний стан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Боронячи український народ, загинуло ще двоє волинян
Сьогодні, 14:10
Нардепи зібрали підписи за відставку омбудсмена Денісової
Сьогодні, 13:40
В Україні дозволили спортивні змагання без глядачів
Сьогодні, 13:26
Картки ПриватБанку відтепер можна поповнити на касах супермаркетів
Сьогодні, 13:14
Південь України залишився без мобільного зв'язку
Сьогодні, 13:07
Схожі новини
Пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці Пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці
19 травень, 10:27
В Україні хочуть продовжити воєнний стан на 3 місяці В Україні хочуть продовжити воєнний стан на 3 місяці
18 травень, 18:10
Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті
09 травень, 13:30
Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні
18 квітень, 14:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку майже сотня переселенців щодня стоять у черзі в одному з пунктів допомоги
Сьогодні, 15:00
 0
Як використовувати пластикові ящики для їжі*
Сьогодні, 14:36
 0
Двоє волинян викрали трансформаторну підстанцію
Сьогодні, 14:20
 0
Боронячи український народ, загинуло ще двоє волинян
Сьогодні, 14:10
 0
Нардепи зібрали підписи за відставку омбудсмена Денісової
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8