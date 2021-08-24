В Україні з'явилося нове державне свято





Законопроєкт №5864 підтримали 257 голосами, пише



День Української державності відтепер буде неробочим днем. Але нагадуємо, що під час воєнного стану додаткових вихідних на свята українці не мають.



У пояснювальній записці йдеться, що встановлення свята сприятиме утвердженню спадковості понад тисячолітньої історії української держави, захисту національних інтересів України у сфері інформаційної безпеки.



«В умовах збройної агресії РФ проти України росія на найвищому державному рівні активно просуває фейковий образ російської держави – захисника традиційних цінностей, започаткованих при Київській Русі – православ'я, народності та державності. У цій системі дезінформації українці не є окремим народом, який має більш ніж тисячолітню історію державотворення, а є складовою триєдиного російського народу, а історія Київської Русі – етап російської державності. Ці тези фактично стають ідеологічним приводом для обґрунтування продовження збройної агресії російської федерації проти України», – наголошується в пояснювальній записці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює нове свято – 28 липня, як День Української державності. Указ про запровадження свята Володимир Зеленський підписав ще під час параду на День Незалежності минулого року.Законопроєкт №5864 підтримали 257 голосами, пише "Слово і Діло" День Української державності відтепер буде неробочим днем. Але нагадуємо, що під час воєнного стану додаткових вихідних на свята українці не мають.У пояснювальній записці йдеться, що встановлення свята сприятиме утвердженню спадковості понад тисячолітньої історії української держави, захисту національних інтересів України у сфері інформаційної безпеки.«В умовах збройної агресії РФ проти України росія на найвищому державному рівні активно просуває фейковий образ російської держави – захисника традиційних цінностей, започаткованих при Київській Русі – православ'я, народності та державності. У цій системі дезінформації українці не є окремим народом, який має більш ніж тисячолітню історію державотворення, а є складовою триєдиного російського народу, а історія Київської Русі – етап російської державності. Ці тези фактично стають ідеологічним приводом для обґрунтування продовження збройної агресії російської федерації проти України», – наголошується в пояснювальній записці.

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