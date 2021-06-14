На Волині визначили 22 місця масового відпочинку на водоймах

На Волині визначили 22 місця масового відпочинку населення на водоймах.Про це повідомляють у Волинській обласній військовій адміністрації.Заходи із безпеки та запобігання гибелі людей на водних об’єктах обговорили сьогодні, 31 травня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом начальника Волинської ОВАЗгідно з рішенням, для купання у різних районах області відвели стільки водойм:- 16 у Ковельському районі;- три у Луцькому районі;- три у Камінь-Каширському районі;- одну у Володимир-Волинському районі.Головам районних цивільних адміністрацій та очільникам тергромад доручили перевірити усі місця для купання. Зокрема, обстежити та очистити від сторонніх предметів дно акваторій, обладнати сезонні рятувальні пости, організувати чергування матросів-рятувальників на них, а також позначити місця, заборонені для купання.