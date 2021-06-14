На Волині визначили 22 місця масового відпочинку на водоймах

На Волині визначили 22 місця масового відпочинку на водоймах
На Волині визначили 22 місця масового відпочинку населення на водоймах.

Про це повідомляють у Волинській обласній військовій адміністрації.

Заходи із безпеки та запобігання гибелі людей на водних об’єктах обговорили сьогодні, 31 травня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Згідно з рішенням, для купання у різних районах області відвели стільки водойм:

- 16 у Ковельському районі;
- три у Луцькому районі;
- три у Камінь-Каширському районі;
- одну у Володимир-Волинському районі.

Головам районних цивільних адміністрацій та очільникам тергромад доручили перевірити усі місця для купання. Зокрема, обстежити та очистити від сторонніх предметів дно акваторій, обладнати сезонні рятувальні пости, організувати чергування матросів-рятувальників на них, а також позначити місця, заборонені для купання.

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Теги: Волинь, водойми
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