У Харкові з-під завалів дістали тіла 4 людей
Сьогодні, 19:20
Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіла ще чотирьох мирним мешканців Індустріального району міста Харкова з-під завалів 16-ти поверхового будинку. В нього влучив російський снаряд ще 28 лютого.
"Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова. Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків", – інформує ДСНС.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіла ще чотирьох мирним мешканців Індустріального району міста Харкова з-під завалів 16-ти поверхового будинку. В нього влучив російський снаряд ще 28 лютого.
"Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова. Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків", – інформує ДСНС.
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