У Харкові з-під завалів дістали тіла 4 людей

У Харкові з-під завалів дістали тіла 4 людей
Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіла ще чотирьох мирним мешканців Індустріального району міста Харкова з-під завалів 16-ти поверхового будинку. В нього влучив російський снаряд ще 28 лютого.

"Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова. Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків", – інформує ДСНС.


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Теги: Харків, тіла, загиблі, завали, ДСНС
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