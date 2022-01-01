У Харкові з-під завалів дістали тіла 4 людей





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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіла ще чотирьох мирним мешканців Індустріального району міста Харкова з-під завалів 16-ти поверхового будинку. В нього влучив російський снаряд ще 28 лютого.



"Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова. Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків", – інформує ДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіла ще чотирьох мирним мешканців Індустріального району міста Харкова з-під завалів 16-ти поверхового будинку. В нього влучив російський снаряд ще 28 лютого."Сьогодні, 31 травня співробітники ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами 16-ти поверховому житловому будинку, що в Індустріальному районі міста Харкова. Вчора, 30 травня на 15-му поверсі рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з-під завалених бетонних конструкцій тіла двох загиблих людей: чоловіка та жінку. Сьогодні з-під завалів було вилучено тіла ще двох загиблих чоловіків", – інформує ДСНС.

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