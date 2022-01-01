Погода у Луцьку на 1 червня

Погода у Луцьку на 1 червня
У середу, 1 червня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.

Температура повітря підніметься від 12°С до 22°С.

Народний прогноз погоди: У давні часи наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ - весь місяць сухим, а літо теплим буде. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону - до сильного вітру.

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Теги: погода, Луцьк
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