Погода у Луцьку на 1 червня
Сьогодні, 20:00
У середу, 1 червня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день.
Про це повідомляє Sinoptik.
Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.
Температура повітря підніметься від 12°С до 22°С.
Народний прогноз погоди: У давні часи наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ - весь місяць сухим, а літо теплим буде. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону - до сильного вітру.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.
Температура повітря підніметься від 12°С до 22°С.
Народний прогноз погоди: У давні часи наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ - весь місяць сухим, а літо теплим буде. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством: якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону - до сильного вітру.
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