На автобусному маршруті «Луцьк-Ківерці» здорожчав проїзд





Як розповів Микола Морозюк, здорожчання пов'язане з ціною та браком палива.



Зараз за маршрутом "Луцьк-Ківерці" курсує майже 100 автобусів. Ціну наразі підняли два маршрути.



Пояснення водія



Водій автобуса, який курсує за маршрутом "Луцьк-Ківерці" Микола Морозюк вдень здійснює п’ять рейсів. Розповідає: ціна на квиток у маршрутці зросла на вісім гривень.



"Ківерці до Луцька від 40-вого до "Променя" 30 гривень основна ціна. По тарифній сітці, розроблені тарифи вони дуже завищені, але підприємці поставили трошки нижчі ціни, як тарифна сітка, яка дозволяє по кілометражу встановлювати ціни нові", – зазначив водій.



Зі слів Миколи Морозюка, вдень майже немає пасажирів. Натомість перевізникам доводиться витрачати гроші на запчастину у пальне, яке значно зросло в ціні.



Як реагують пасажири



Кілька разів на місяць приміським маршрутом "Луцьк-Ківерці" користується Володимир Джережа.



"Як рідко їжджу, то 10 гривень немає ніякої різниці. А як моя дочка їздить, вона сім днів працює в тиждень, буває, що раз в тиждень вихідний, то для неї велика сума виходить за місяць", – говорить пасажир.



Ківерчанка Лідія навпаки, розповіла Суспільному, що з розумінням ставиться до нової ціни. "В силу тих обставин, що ми опинилися, рахую, що по розумному, то треба сприймати те, що є", – додала жінка.



Хто контролює вартість перевезень



За коментарем Суспільне звернулося в облдержадміністрацію. Як розповів спеціаліст відділу транспорту Дмитро Горбач, вартість тарифу на цих маршрутах різна - її визначає сам перевізник.



Спеціаліст додає, до 2015 року ціни на перевезення пасажирів контролювала ОДА, зокрема управління економіки. Нині ж вартість перевізник визначає самостійно.



"Ми зверталися в кінці минулого року в Міністерство інфраструктури, щоб нам надали чітко роз’яснення, хто ж має контролювати тарифи, чи органи влади якось мають впливати? Нам прийшла відповідь, що органи влади до цього ніякого діла не мають", – каже Дмитро Горбач.



Не регулюють тарифи на перевезення і працівники антимонопольного комітету, – розповів начальник відділу західного відділення антимонопольного комітету Сергій Луговий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 31 травня зросла вартість проїзду на деяких приміських маршрутах сполученням "Луцьк-Ківерці".Як розповів Суспільному водій одного з автобусів, здорожчання пов'язане з ціною та браком палива.Зараз за маршрутом "Луцьк-Ківерці" курсує майже 100 автобусів. Ціну наразі підняли два маршрути.Водій автобуса, який курсує за маршрутом "Луцьк-Ківерці" Микола Морозюк вдень здійснює п’ять рейсів. Розповідає: ціна на квиток у маршрутці зросла на вісім гривень."Ківерці до Луцька від 40-вого до "Променя" 30 гривень основна ціна. По тарифній сітці, розроблені тарифи вони дуже завищені, але підприємці поставили трошки нижчі ціни, як тарифна сітка, яка дозволяє по кілометражу встановлювати ціни нові", – зазначив водій.Зі слів Миколи Морозюка, вдень майже немає пасажирів. Натомість перевізникам доводиться витрачати гроші на запчастину у пальне, яке значно зросло в ціні.Кілька разів на місяць приміським маршрутом "Луцьк-Ківерці" користується"Як рідко їжджу, то 10 гривень немає ніякої різниці. А як моя дочка їздить, вона сім днів працює в тиждень, буває, що раз в тиждень вихідний, то для неї велика сума виходить за місяць", – говорить пасажир.Ківерчанканавпаки, розповіла Суспільному, що з розумінням ставиться до нової ціни. "В силу тих обставин, що ми опинилися, рахую, що по розумному, то треба сприймати те, що є", – додала жінка.За коментарем Суспільне звернулося в облдержадміністрацію. Як розповів спеціаліст відділу транспорту, вартість тарифу на цих маршрутах різна - її визначає сам перевізник.Спеціаліст додає, до 2015 року ціни на перевезення пасажирів контролювала ОДА, зокрема управління економіки. Нині ж вартість перевізник визначає самостійно."Ми зверталися в кінці минулого року в Міністерство інфраструктури, щоб нам надали чітко роз’яснення, хто ж має контролювати тарифи, чи органи влади якось мають впливати? Нам прийшла відповідь, що органи влади до цього ніякого діла не мають", – каже Дмитро Горбач.Не регулюють тарифи на перевезення і працівники антимонопольного комітету, – розповів начальник відділу західного відділення антимонопольного комітету

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