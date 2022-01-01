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Більшу частину Сєвєродонецька контролюють росіяни, але місто не оточене, – Гайдай

Більшу частину Сєвєродонецька контролюють росіяни, але місто не оточене, – Гайдай
Сєвєродонецьк, що на Луганщині, у Генштабі ЗСУ називають найгарячішою точкою фронту станом на кінець травня. За місто тривають запеклі бої, а його значну частину вже, на жаль, тимчасово захопили росіяни.

Про актуальну ситуацію у Сєвєродонецьку станом на 31 травня розповів очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в етері "Радіо свобода".

Посадовець зауважив, що хоча більша частина міста й справді перебуває під контролем росіян, населений пункт не оточений ворогом.

За словами Сергія Гайдая, більша частина території Сєвєродонецька наразі перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Разом з тим місто не є оточеним ворогом й передумов для цього станом на 31 травня немає.

При цьому населений пункт зазнає нищівних руйнувань з боку російських окупантів – ворог прагне стерти Сєвєродонецьк з лиця землі.

"Обласний центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. У місті критична інфраструктура зруйнована майже на 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% – критично, тобто відновленню не підлягає", – пояснив очільник Луганської ОВА.

До слова, Сергій Гайдай додав, що через постійні ворожі обстріли гуманітарні вантажі у Сєвєродонецьк завезти просто неможливо, як і здійснити евакуацію цивільного населення, що залишилось у населеному пункті.


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Теги: Сєвєродонецьк, Сергій Гайдай, війна
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