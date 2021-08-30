1 червня на Волині: гортаючи календар

1 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинські фотомитці Валерій Панасюк та Леонід Максимов. Також святкує день народження голова Камінь-Каширської районної ради Віктор Сус (на фото).

Вітаємо їх, зичимо міцного здоров’я, довголіття і невичерпного натхнення.

Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Бажаємо щастя, кохання та добробуту!

Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – «International Day for Protection of Children» ‒ прекрасне свято радості та надії.

Саме в дітях продовження роду людського й здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край.



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Теги: Гортаючи календар, день народження, День захисту дітей
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