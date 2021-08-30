1 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження волинські фотомитціта. Також святкує день народження голова Камінь-Каширської районної радиВітаємо їх, зичимо міцного здоров’я, довголіття і невичерпного натхнення.Іменинники 1 червня – Сергій, Дмитро, Іван. Бажаємо щастя, кохання та добробуту!Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – «International Day for Protection of Children» ‒ прекрасне свято радості та надії.Саме в дітях продовження роду людського й здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край.