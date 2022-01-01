На АЕС в Енергодарі перебуває близько 500 окупантів та є вибухівка, – Енергоатом





Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін,



Враховуючи ці обставини, Україна не може гарантувати безпеку державі та світу, хоч і контролює роботу станції.



"Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди, а енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників. Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей", – розповів Котін.



За його словами, окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, оскільки вона "має хорошу систему спостереження, огорожу, спеціальні приміщення для укриття персоналу, великі приміщення для відпочинку".



"Тобто це ідеальна військова база. Ба більше, росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, які там містяться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об'єкту", – зазначив Котін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запорізькій АЕС в Енергодарі перебуває близько 500 російських окупантів. Вони завезли туди велику кількість техніки та вибухівки.Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" передає Media Center Ukraine – Ukrinform.Враховуючи ці обставини, Україна не може гарантувати безпеку державі та світу, хоч і контролює роботу станції."Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди, а енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників. Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей", – розповів Котін.За його словами, окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, оскільки вона "має хорошу систему спостереження, огорожу, спеціальні приміщення для укриття персоналу, великі приміщення для відпочинку"."Тобто це ідеальна військова база. Ба більше, росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, які там містяться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об'єкту", – зазначив Котін.

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