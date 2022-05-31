Президент заявив про успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 02:06
Президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи Збройних сил України на Харківщині та Херсонщині.
Про це він заявив під час звернення увечері 31 травня, - цитує УП.
"На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині.
Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове".
Зеленський також підкреслив, що українські військові "залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".
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Про це він заявив під час звернення увечері 31 травня, - цитує УП.
"На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині.
Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове".
Зеленський також підкреслив, що українські військові "залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".
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