Президент заявив про успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині. ВІДЕО

Володимир Зеленський відзначив успіхи Збройних сил України на Харківщині та Херсонщині.



Про це він заявив під час звернення увечері 31 травня, -



"На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині.



Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове".



Зеленський також підкреслив, що українські військові "залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивідзначив успіхи Збройних сил України на Харківщині та Херсонщині.Про це він заявив під час звернення увечері 31 травня, - цитує УП."На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині.Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове".Зеленський також підкреслив, що українські військові "залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".

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