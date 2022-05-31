Президент заявив про успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині. ВІДЕО

Президент заявив про успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи Збройних сил України на Харківщині та Херсонщині.

Про це він заявив під час звернення увечері 31 травня, - цитує УП.

"На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині.

Збройні сили України стримують тиск окупантів у Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове".

Зеленський також підкреслив, що українські військові "залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості".


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Теги: Зеленський, відеозвернення, ЗСУ, Харківщина, Херсонщина
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