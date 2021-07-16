Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Марія Гангур здобула золоту медаль на континентальній першості, яка триває в албанській Тірані.



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Гангур виграла малу золоту медаль у ривку (102 кг) та малу бронзову медаль у поштовху (120 кг). Із сумарним результатом у 222 кг Гангур зайняла перше місце, випередивши Нурай Гунгор із Туреччини на 3 кг.



Відомо також, що важкоатлетка вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи на дорослому рівні.



До слова, на чемпіонаті Європи у Тирані українські важкоатлети вже здобули 11 медалей (золотих – чотири).

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