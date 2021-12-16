В Україні заборонять курити електронні сигарети у громадських місцях





Про це на пресконференції з приводу Всесвітнього дня без тютюну заявила голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Лада Булах,



«Надзвичайно важливим стало прийняття комплексного антитютюнового закону №1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну в грудні 2021 року. Цей Закон запроваджує важливу позицію - прирівнює електронні сигарети і засоби нагрівання до класичних сигарет. Для них будуть такі ж самі обмеження. Вже з 11 липня цього року вступають в дію норми, за якими паління електронних сигарет і засобів нагрівання в громадських містах будуть заборонені", - сказала Булах.



Вона уточнила, що курити електронні сигарети і засоби для нагрівання у офісах, магазинах, кафе, ресторанах тощо буде заборонено так само, як і звичайні сигарети.



Народна депутатка також наголосила на інших важливих обмеженнях цього закону.



«Друга важлива норма закону - це так само заборона реклами електронних сигарет і виробів для нагрівання. Ця норма запрацює через 18 місяців після прийняття закону, тобто із середини 2023 року.



Ще однією дуже важливою нормою є заборона продажу як ароматизованих сигарет, так і рідин для ароматизації. Не секрет, що залучення дітей до паління відбувається саме на цей гачок – на ароматизовані сигарети, які пахнуть ягідками, шоколадом, а не тютюном. Саме через такі сигарети молоді люди стають курцями на десятиліття.



Також буде збільшено розмір медичних попереджень: 65 відсотків упаковки сигарет займатиме інформація і фото щодо наслідків захворювань, що виникають внаслідок паління.



"Ці попередження з’являться на упаковках електронних сигарет, бо до цього часу вони не містили ніяких попереджень для курців", - додала Булах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 липня цього року набувають чинності норми, за якими куріння електронних сигарет і засобів нагрівання тютюну в громадських місцях будуть заборонені.Про це на пресконференції з приводу Всесвітнього дня без тютюну заявила голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації пише Укрінформ.«Надзвичайно важливим стало прийняття комплексного антитютюнового закону №1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну в грудні 2021 року. Цей Закон запроваджує важливу позицію - прирівнює електронні сигарети і засоби нагрівання до класичних сигарет. Для них будуть такі ж самі обмеження. Вже з 11 липня цього року вступають в дію норми, за якими паління електронних сигарет і засобів нагрівання в громадських містах будуть заборонені", - сказала Булах.Вона уточнила, що курити електронні сигарети і засоби для нагрівання у офісах, магазинах, кафе, ресторанах тощо буде заборонено так само, як і звичайні сигарети.Народна депутатка також наголосила на інших важливих обмеженнях цього закону.«Друга важлива норма закону - це так само заборона реклами електронних сигарет і виробів для нагрівання. Ця норма запрацює через 18 місяців після прийняття закону, тобто із середини 2023 року.Ще однією дуже важливою нормою є заборона продажу як ароматизованих сигарет, так і рідин для ароматизації. Не секрет, що залучення дітей до паління відбувається саме на цей гачок – на ароматизовані сигарети, які пахнуть ягідками, шоколадом, а не тютюном. Саме через такі сигарети молоді люди стають курцями на десятиліття.Також буде збільшено розмір медичних попереджень: 65 відсотків упаковки сигарет займатиме інформація і фото щодо наслідків захворювань, що виникають внаслідок паління."Ці попередження з’являться на упаковках електронних сигарет, бо до цього часу вони не містили ніяких попереджень для курців", - додала Булах.

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