У США зробили уточнення щодо постачання озброєння Україні

У США зробили уточнення щодо постачання озброєння Україні
У США заявили, що нададуть українській армії лишу таку зброю, що може захистити Україну в межах її кордонів, а не за їхніми межами. Йдеться про те, що Вашингтон не відправить зброю, що дозволить атакувати територію РФ.

Про це сказала постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд у вівторок, 31 травня, на брифінгу в ООН, передає OBOZREVATEL.

Вона наголосила, що Вашингтон не має наміру ставати стороною у війні, яку Росія розпочала проти України.

Томас-Грінфілд додала, що Штати відправлять Збройним силам України лише зброю для оборони від російських окупантів.

"Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати Росію зсередини України. І президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні", – наголосила вона.

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Теги: США, війна, зброя
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