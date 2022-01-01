У США зробили уточнення щодо постачання озброєння Україні
Сьогодні, 07:33
У США заявили, що нададуть українській армії лишу таку зброю, що може захистити Україну в межах її кордонів, а не за їхніми межами. Йдеться про те, що Вашингтон не відправить зброю, що дозволить атакувати територію РФ.
Про це сказала постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд у вівторок, 31 травня, на брифінгу в ООН, передає OBOZREVATEL.
Вона наголосила, що Вашингтон не має наміру ставати стороною у війні, яку Росія розпочала проти України.
Томас-Грінфілд додала, що Штати відправлять Збройним силам України лише зброю для оборони від російських окупантів.
"Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати Росію зсередини України. І президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні", – наголосила вона.
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Про це сказала постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд у вівторок, 31 травня, на брифінгу в ООН, передає OBOZREVATEL.
Вона наголосила, що Вашингтон не має наміру ставати стороною у війні, яку Росія розпочала проти України.
Томас-Грінфілд додала, що Штати відправлять Збройним силам України лише зброю для оборони від російських окупантів.
"Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати Росію зсередини України. І президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні", – наголосила вона.
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