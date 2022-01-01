У США зробили уточнення щодо постачання озброєння Україні





Про це сказала постійна представниця США при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд у вівторок, 31 травня, на брифінгу в ООН,



Вона наголосила, що Вашингтон не має наміру ставати стороною у війні, яку Росія розпочала проти України.



Томас-Грінфілд додала, що Штати відправлять Збройним силам України лише зброю для оборони від російських окупантів.



"Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати Росію зсередини України. І президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні", – наголосила вона.

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