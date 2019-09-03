Лучанин розводить бджіл на даху багатоповерхівки





Про це йдеться у сюжеті



Юрій Мещеряков називає себе диваком і показує нам своє захоплення.



Свого господаря бджоли вже знають. А він цих комах безмежно любить. Саме тому 10 років тому й вирішив поставити два вулики просто над своєю домівкою. Бо ж мешкає чоловік у Луцьку в багатоповерхівці на дев’ятому поверсі.



«Було бажання мати їх біля себе. Тому що села нема, їздити нема як, а хотілося спостерігати за життям бджоли. Бджола дуже цікава комаха, це божа комаха», – пояснює бджоляр Юрій Мещеряков.



Про бджіл він може говорити годинами. І не дивно, що ледь не щодня навідується на пасіку, аби підлити висаджені поряд квіти. Адже «міським» бджолам пасічник облаштував природнє середовище.



«Оце в мене квіти ростуть, оце теж квіти. А це зробив такий куток, назвав його «дикий». Тут папороть, м’ята, чистотіл», – демонструє свою пасіку бджоляр.



На багатоповерхівці комахам живеться не гірше, аніж у природних умовах. Та й, каже пасічник, міської зелені для них вдосталь: поряд сквер, де ростуть вишні, черешні, липи та акації. Бджоли роботу мають: запилюють дерева у місті і, звісно, приносять нектар.



«Ми сюди ставимо рамочки, і вони зносять мед. І тоді ми можемо сміливо його брати, бо знаємо, що в основній частині сім’ї він є, і тоді можна забирати. За 10 років я десь брав, скажу вам по-чесному, не більше двох разів», – розповідає Юрій Мещеряков.



Бджоляр зізнається: користь комахи йому приносять, але не медом. Раніше у Юрія діагностували захворювання ліктя. Він лікувався у медзакладі, але з часом симптоми проявилися знову. Тоді зрозумів: «Нащо мені колотися і щось лікувати, якщо в мене є бджоли?».



Чоловік ставить бджіл на лікоть, вони його жалять і таким чином лікують.



Коли комахи гинуть, Юрій їх зберігає. З бджолиного мору згодом робить настоянки.



«Можна її пити – вона добре розріджує кров людини. Отрути вже менше, бо вона вже вийшла, але всі інші властивості в ній зберігаються», – запевняє бджоляр.



Ще один плід роботи бджіл – ікони в сотах.



«Божі сили, божа комаха – і от вони поєдналися в своєму дійстві. Тут шестикутник ідеальної геометричної форми. Математики дивуються, як це бджола могла зробити», – каже Юрій Мещеряков.



Та насамперед бджолярство, наголошує він, це заняття для душі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець одного з луцьких будинків вирішив розводити бджіл. Оскільки можливості займатися улюбленою справою у селі не має, то робить це на даху висотки вже упродовж 10 років.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу називає себе диваком і показує нам своє захоплення.Свого господаря бджоли вже знають. А він цих комах безмежно любить. Саме тому 10 років тому й вирішив поставити два вулики просто над своєю домівкою. Бо ж мешкає чоловік у Луцьку в багатоповерхівці на дев’ятому поверсі.«Було бажання мати їх біля себе. Тому що села нема, їздити нема як, а хотілося спостерігати за життям бджоли. Бджола дуже цікава комаха, це божа комаха», – пояснює бджоляр Юрій Мещеряков.Про бджіл він може говорити годинами. І не дивно, що ледь не щодня навідується на пасіку, аби підлити висаджені поряд квіти. Адже «міським» бджолам пасічник облаштував природнє середовище.«Оце в мене квіти ростуть, оце теж квіти. А це зробив такий куток, назвав його «дикий». Тут папороть, м’ята, чистотіл», – демонструє свою пасіку бджоляр.На багатоповерхівці комахам живеться не гірше, аніж у природних умовах. Та й, каже пасічник, міської зелені для них вдосталь: поряд сквер, де ростуть вишні, черешні, липи та акації. Бджоли роботу мають: запилюють дерева у місті і, звісно, приносять нектар.«Ми сюди ставимо рамочки, і вони зносять мед. І тоді ми можемо сміливо його брати, бо знаємо, що в основній частині сім’ї він є, і тоді можна забирати. За 10 років я десь брав, скажу вам по-чесному, не більше двох разів», – розповідає Юрій Мещеряков.Бджоляр зізнається: користь комахи йому приносять, але не медом. Раніше у Юрія діагностували захворювання ліктя. Він лікувався у медзакладі, але з часом симптоми проявилися знову. Тоді зрозумів: «Нащо мені колотися і щось лікувати, якщо в мене є бджоли?».Чоловік ставить бджіл на лікоть, вони його жалять і таким чином лікують.Коли комахи гинуть, Юрій їх зберігає. З бджолиного мору згодом робить настоянки.«Можна її пити – вона добре розріджує кров людини. Отрути вже менше, бо вона вже вийшла, але всі інші властивості в ній зберігаються», – запевняє бджоляр.Ще один плід роботи бджіл – ікони в сотах.«Божі сили, божа комаха – і от вони поєдналися в своєму дійстві. Тут шестикутник ідеальної геометричної форми. Математики дивуються, як це бджола могла зробити», – каже Юрій Мещеряков.Та насамперед бджолярство, наголошує він, це заняття для душі.

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