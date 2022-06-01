Росіяни знову обстріляли Миколаївщину і намагаються витіснити захисників в районах Білогорівки і Врубівки на Луганщині, – ОВА

Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.



Про це повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку, пише



На Дніпропетровщині без тривог, але був артобстріл Зеленодольської громади, що межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Детальна інформація уточнюється,



У Харкові ніч минула порівняно спокійно. Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей. Поранення отримали ще п’ятеро цивільних.



На Луганщині росіяни проводили штурм у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, вони намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового. Вчора ввечері росіяни з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" у Лисичанську, зафіксовані пошкодження декількох приміщень. За добу – двоє поранених.



Ситуація в Донецькій області напружена. Обстріли тривали всю ніч по позиціях навколо Авдіївки, зранку – обстріл старої частини міста та району Авдіїського коксохімічного заводу. Ворог вночі також обстріляв з важкої артилерії селище Очеретине. Частково зруйновано Центр безпеки громадян, магазин, декілька житлових будинків, пошкоджено будівлю ЦНАПа. О п’ятій ранку – авіаудар до Слов'янську. Зруйновано три приватні будинки. Без жертв. За добу росіяни вбили чотирьох і поранили ще сімох цивільних.



У Миколаєві ніч пройшла відносно тихо. В області зранку обстріляли Очаків. За попередньою інформацією, є руйнація та пошкодження житлових будинків. Одна людина поранена. Баштанський район: вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Згорів гараж і комбайн, потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.



Сьогодні – майже дві доби як у Херсоні зник телефонний та Інтернет-зв’язок. Натомість по місту побільшало точок видачі та продажу сім-карток Росії, для цього необхідно надати свій паспорт та оформити картки пенсіонерам. Рашисти повідомляють, що відключила зв’язок київська влада. Залишається критичною ситуація в окупованих селах – там продовжуються важкі бойові дії, зокрема, у Великоолександрівській та Калинівській ТГ.

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