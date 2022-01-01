Росія за минулу добу втратила 200 військових та 10 артилерійських систем
Сьогодні, 09:15
Росій під час війни в Україні втратила вже 30 700 солдат
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 30700 (+200);
танків – 1361 (+3);
бойових броньованих машин – 3343 (+41);
артилерійських систем – 659 (+10);
РСЗВ – 207 (+0);
засоби ППО – 94 (+1);
літаків – 208 (+0);
гелікоптерів – 175 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);
крилаті ракети – 120 (+0);
кораблі/катери – 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15);
спеціальна техніка – 49 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 30700 (+200);
танків – 1361 (+3);
бойових броньованих машин – 3343 (+41);
артилерійських систем – 659 (+10);
РСЗВ – 207 (+0);
засоби ППО – 94 (+1);
літаків – 208 (+0);
гелікоптерів – 175 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);
крилаті ракети – 120 (+0);
кораблі/катери – 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15);
спеціальна техніка – 49 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
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