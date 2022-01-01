Росія за минулу добу втратила 200 військових та 10 артилерійських систем





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали:



особового складу – близько 30700 (+200);

танків – 1361 (+3);

бойових броньованих машин – 3343 (+41);

артилерійських систем – 659 (+10);

РСЗВ – 207 (+0);

засоби ППО – 94 (+1);

літаків – 208 (+0);

гелікоптерів – 175 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);

крилаті ракети – 120 (+0);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15);

спеціальна техніка – 49 (+1).



Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росій під час війни в Україні втратила вже 30 700 солдатПро це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 30700 (+200);танків – 1361 (+3);бойових броньованих машин – 3343 (+41);артилерійських систем – 659 (+10);РСЗВ – 207 (+0);засоби ППО – 94 (+1);літаків – 208 (+0);гелікоптерів – 175 (+1);БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);крилаті ракети – 120 (+0);кораблі/катери – 13 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15);спеціальна техніка – 49 (+1).Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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