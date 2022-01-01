На Волині сталося 4 пожежі: горіли житловий будинок та господарські споруди
Сьогодні, 09:50
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися у житловому секторі Волині.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
31 травня на території Волинської області трапилося 4 пожежі у житловому секторі.
У смт Стара Вижівка горіла цегляна господарська споруда. Пожежу, що виникла, за попередніми даними, через коротке замикання електромережі, ліквідували рятувальники 16 ДПРЧ смт Стара Вижівка.
А в місті Ковелі рятувальники 4 ДПРЧ приборкали горіння в дерев'яній господарській споруді, що, імовірно, трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.
У селі Ветли Любешівської територіальної громади працівники 23 ДПРП ліквідували пожежу сіна на господарському обійсті. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем сина власника.
У смт Заболоття рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратно разом з працівниками місцевої пожежної охорони смт Заболоття та с. Тур приборкали пожежу в дерев’яному житловому будинку, що, імовірно, трапилася через коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
31 травня на території Волинської області трапилося 4 пожежі у житловому секторі.
У смт Стара Вижівка горіла цегляна господарська споруда. Пожежу, що виникла, за попередніми даними, через коротке замикання електромережі, ліквідували рятувальники 16 ДПРЧ смт Стара Вижівка.
А в місті Ковелі рятувальники 4 ДПРЧ приборкали горіння в дерев'яній господарській споруді, що, імовірно, трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб.
У селі Ветли Любешівської територіальної громади працівники 23 ДПРП ліквідували пожежу сіна на господарському обійсті. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем сина власника.
У смт Заболоття рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратно разом з працівниками місцевої пожежної охорони смт Заболоття та с. Тур приборкали пожежу в дерев’яному житловому будинку, що, імовірно, трапилася через коротке замикання електромережі.
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