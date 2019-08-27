Живе спілкування і сміх – як терапія позитивом: для дітей працівників «Кромберга» влаштували свято. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей підприємство «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» влаштувало для малечі день, сповнений добрих емоцій.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost теж завітали на захід, тож як це було – дивіться у фоторепортажі.
Такі свята для дітей працівників «Кромберга» – вже традиційні. А нині, коли в країні – повномасштабна війна, емоційні розрядки просто необхідні. Адже постійні стреси мають суттєвий негативний вплив.
Фахівчиня із соціальної роботи Наталія Шевельова каже: цікаві заходи напередодні дитячого дня – уже добра і давня традиція заводу.
«Наше підприємство завжди піклується про своїх працівників і їхніх дітей. Такі свята ми влаштовуємо часто, правда, щороку щось новеньке намагаємося додати. І чемпіонат із шахів у нас був, і майстер-класи всілякі. А зараз за організацію взявся спортивно-розважальний комплекс «AdrenalinCity». Я обрала, сподіваюсь, найцікавішу програму. Ось наприклад, виготовляли вироби з національною символікою. Виховувати патріотизм нині дійсно важливо», - розповідає пані Наталія.
Окрім майстер-класу, діти взяли участь у квесті, відвідали музей, скуштували піцу і ще й натанцювалися досхочу. Дискотека, переконує Наталія Шевельова, була справжня: лунали хіти і миготіли диско-кулі.
«А згодом після дискотеки на малечу чекав ще один сюрприз – солодкі подарунки від наших німецьких колег. Ви уявіть, все це дійство тривало протягом чотирьох годин. Дозвілля у діток – чудове, та й батьки відпочили», - додає фахівчиня із соціальної роботи.
Восьмирічний Іван на такому дійстві – вперше. Малювати, каже, не вміє, але на майстер-класі все одно дуже старався.
«Я не знаю, чи в мене добре вдалося, але герб заберу додому. Або мамі подарую, або разом на стіні десь повісимо, хай буде на згадку», - ділиться хлопчик.
Подарувати готовий виріб планує матусі і дев’ятирічний Тимофій. Яка частина програми йому сподобалася найбільше – не знає, бо, переконує, всюди був активний.
А ось ще одній учасниці заходу – восьмирічній Валерії – найцікавіше було у музеї:
«Там були старі телефони, годинники, комп’ютери. Я такого ще не бачила, тому музей найбільше сподобався! Друзям теж буду радити відвідати. А ще в нас були класні аніматори. Ми кидали сніжки в кільце і багато-багато бігали».
А на майстер-класі дощечка Валерії дещо відрізнялася від інших. У знак вдячності та справжньої дружби українців із поляками дівчинка розфарбувала тло, на якому розміщений герб України, у кольори прапора Польщі.
Подружжя Левковських працює на заводі давно, однак долучилися до такого заходу вперше.
«Війна в країні. Діти нудьгують, ні школу, ні садочок не відвідують. Тож таке свято – чудова нагода для них відволікатися. За іншими дітками, звісно, скучили. А живе спілкування не заміниш ніякими ґаджетами. Ініціативна справді чудова, минати такі заходи точно не варто», - ділиться враженнями Наталія Левковська.
Сподіваємося, наступного року Міжнародний день захисту дітей українська малеча відзначатиме під мирним небом своєї країни!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost теж завітали на захід, тож як це було – дивіться у фоторепортажі.
Такі свята для дітей працівників «Кромберга» – вже традиційні. А нині, коли в країні – повномасштабна війна, емоційні розрядки просто необхідні. Адже постійні стреси мають суттєвий негативний вплив.
Фахівчиня із соціальної роботи Наталія Шевельова каже: цікаві заходи напередодні дитячого дня – уже добра і давня традиція заводу.
«Наше підприємство завжди піклується про своїх працівників і їхніх дітей. Такі свята ми влаштовуємо часто, правда, щороку щось новеньке намагаємося додати. І чемпіонат із шахів у нас був, і майстер-класи всілякі. А зараз за організацію взявся спортивно-розважальний комплекс «AdrenalinCity». Я обрала, сподіваюсь, найцікавішу програму. Ось наприклад, виготовляли вироби з національною символікою. Виховувати патріотизм нині дійсно важливо», - розповідає пані Наталія.
Окрім майстер-класу, діти взяли участь у квесті, відвідали музей, скуштували піцу і ще й натанцювалися досхочу. Дискотека, переконує Наталія Шевельова, була справжня: лунали хіти і миготіли диско-кулі.
«А згодом після дискотеки на малечу чекав ще один сюрприз – солодкі подарунки від наших німецьких колег. Ви уявіть, все це дійство тривало протягом чотирьох годин. Дозвілля у діток – чудове, та й батьки відпочили», - додає фахівчиня із соціальної роботи.
Восьмирічний Іван на такому дійстві – вперше. Малювати, каже, не вміє, але на майстер-класі все одно дуже старався.
«Я не знаю, чи в мене добре вдалося, але герб заберу додому. Або мамі подарую, або разом на стіні десь повісимо, хай буде на згадку», - ділиться хлопчик.
Подарувати готовий виріб планує матусі і дев’ятирічний Тимофій. Яка частина програми йому сподобалася найбільше – не знає, бо, переконує, всюди був активний.
А ось ще одній учасниці заходу – восьмирічній Валерії – найцікавіше було у музеї:
«Там були старі телефони, годинники, комп’ютери. Я такого ще не бачила, тому музей найбільше сподобався! Друзям теж буду радити відвідати. А ще в нас були класні аніматори. Ми кидали сніжки в кільце і багато-багато бігали».
А на майстер-класі дощечка Валерії дещо відрізнялася від інших. У знак вдячності та справжньої дружби українців із поляками дівчинка розфарбувала тло, на якому розміщений герб України, у кольори прапора Польщі.
Подружжя Левковських працює на заводі давно, однак долучилися до такого заходу вперше.
«Війна в країні. Діти нудьгують, ні школу, ні садочок не відвідують. Тож таке свято – чудова нагода для них відволікатися. За іншими дітками, звісно, скучили. А живе спілкування не заміниш ніякими ґаджетами. Ініціативна справді чудова, минати такі заходи точно не варто», - ділиться враженнями Наталія Левковська.
Сподіваємося, наступного року Міжнародний день захисту дітей українська малеча відзначатиме під мирним небом своєї країни!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових
Сьогодні, 10:24
Зеленський озвучив кількість українських військових, які щодня гинуть в боях з окупантами
Сьогодні, 10:08
Живе спілкування і сміх – як терапія позитивом: для дітей працівників «Кромберга» влаштували свято. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Медіа