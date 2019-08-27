Живе спілкування і сміх – як терапія позитивом: для дітей працівників «Кромберга» влаштували свято. ФОТО

Журналіститеж завітали на захід, тож як це було – дивіться у фоторепортажі.Такі свята для дітей працівників «Кромберга» – вже традиційні. А нині, коли в країні – повномасштабна війна, емоційні розрядки просто необхідні. Адже постійні стреси мають суттєвий негативний вплив.Фахівчиня із соціальної роботикаже: цікаві заходи напередодні дитячого дня – уже добра і давня традиція заводу.«Наше підприємство завжди піклується про своїх працівників і їхніх дітей. Такі свята ми влаштовуємо часто, правда, щороку щось новеньке намагаємося додати. І чемпіонат із шахів у нас був, і майстер-класи всілякі. А зараз за організацію взявся спортивно-розважальний комплекс «AdrenalinCity». Я обрала, сподіваюсь, найцікавішу програму. Ось наприклад, виготовляли вироби з національною символікою. Виховувати патріотизм нині дійсно важливо», - розповідає пані Наталія.Окрім майстер-класу, діти взяли участь у квесті, відвідали музей, скуштували піцу і ще й натанцювалися досхочу. Дискотека, переконує Наталія Шевельова, була справжня: лунали хіти і миготіли диско-кулі.«А згодом після дискотеки на малечу чекав ще один сюрприз – солодкі подарунки від наших німецьких колег. Ви уявіть, все це дійство тривало протягом чотирьох годин. Дозвілля у діток – чудове, та й батьки відпочили», - додає фахівчиня із соціальної роботи.Восьмирічнийна такому дійстві – вперше. Малювати, каже, не вміє, але на майстер-класі все одно дуже старався.«Я не знаю, чи в мене добре вдалося, але герб заберу додому. Або мамі подарую, або разом на стіні десь повісимо, хай буде на згадку», - ділиться хлопчик.Подарувати готовий виріб планує матусі і дев’ятирічний. Яка частина програми йому сподобалася найбільше – не знає, бо, переконує, всюди був активний.А ось ще одній учасниці заходу – восьмирічній– найцікавіше було у музеї:«Там були старі телефони, годинники, комп’ютери. Я такого ще не бачила, тому музей найбільше сподобався! Друзям теж буду радити відвідати. А ще в нас були класні аніматори. Ми кидали сніжки в кільце і багато-багато бігали».А на майстер-класі дощечка Валерії дещо відрізнялася від інших. У знак вдячності та справжньої дружби українців із поляками дівчинка розфарбувала тло, на якому розміщений герб України, у кольори прапора Польщі.Подружжяпрацює на заводі давно, однак долучилися до такого заходу вперше.«Війна в країні. Діти нудьгують, ні школу, ні садочок не відвідують. Тож таке свято – чудова нагода для них відволікатися. За іншими дітками, звісно, скучили. А живе спілкування не заміниш ніякими ґаджетами. Ініціативна справді чудова, минати такі заходи точно не варто», - ділиться враженнямиСподіваємося, наступного року Міжнародний день захисту дітей українська малеча відзначатиме під мирним небом своєї країни!