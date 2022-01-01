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Зеленський озвучив кількість українських військових, які щодня гинуть в боях з окупантами

Зеленський озвучив кількість українських військових, які щодня гинуть в боях з окупантами
Президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Він зазначив, що поранення отримують щодня ще 500 бійців.

Про це глава української держави повідомив в інтерв'ю Newsmax, пише УНІАН.

"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою і близько 500 осіб отримують поранення в бою. Так Ми тримаємо свої оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.

При цьому він уточнив, що найскладніша ситуація на сході України та півдні Донецької та Луганської областей.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.

За інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабного вторгнення Росії й станом 31 травня в Україні загинули щонайменше 4 113 цивільних та ще 4 916 людей зазнали поранень.

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Теги: Росія, Україна, війна
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