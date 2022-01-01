Зеленський озвучив кількість українських військових, які щодня гинуть в боях з окупантами

Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Він зазначив, що поранення отримують щодня ще 500 бійців.



Про це глава української держави повідомив в інтерв'ю Newsmax, пише



"Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою і близько 500 осіб отримують поранення в бою. Так Ми тримаємо свої оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.



При цьому він уточнив, що найскладніша ситуація на сході України та півдні Донецької та Луганської областей.



Раніше Зеленський заявив, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.



За інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабного вторгнення Росії й станом 31 травня в Україні загинули щонайменше 4 113 цивільних та ще 4 916 людей зазнали поранень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Він зазначив, що поранення отримують щодня ще 500 бійців.Про це глава української держави повідомив в інтерв'ю Newsmax, пише УНІАН "Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою і близько 500 осіб отримують поранення в бою. Так Ми тримаємо свої оборонні рубежі", - йдеться в повідомленні.При цьому він уточнив, що найскладніша ситуація на сході України та півдні Донецької та Луганської областей.Раніше Зеленський заявив, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.За інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабного вторгнення Росії й станом 31 травня в Україні загинули щонайменше 4 113 цивільних та ще 4 916 людей зазнали поранень.

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