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Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових

Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових
Замість святкування випускного вечора учні Луцької школи № 13 зібрали і витратили гроші на генератор для військових 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які нині перебувають на передовій.

Про це розповіла Суспільному класна керівниця випускників Людмила Мельничук.

На допомогу військовим діти витратили 16 тисяч, які збирали, щоб відсвяткувати прощання зі шкільним життям. Генератор вже передали представнику бригади.

У класі навчалися 19 учнів. Ідею відмовитися від свята заради військових підтримали усі, – розповів одинадцятикласник Роман Годовицький.

"На уроці якогось дня сиділи і вирішили, що зараз недоречні веселощі, святкування і головне допомогти бійцям. Вирішили усі гроші, що є на випускний з фонду класу втілити на добру справу", – говорить хлопець.

Учениця класу Надія Бутеєць каже: відсутність свята її не турбує: "не шкода, ми зробили дійсно щось хороше і я буду згадувати про це і пам’ятати, що я доклала руку до перемоги і допомогла зробити якийсь дзвінок і це для мене набагато важливіше, ніж зачіска чи сукня", – зазначила випускниця.

Як розповіла Суспільному речниця волинської бригади, подарунок дітей – вже на передовій. "Генератор використовується, бо у районі ведення бойових дій досить сутужно зі світлом. Його практично немає і цей генератор дає нам можливість виконувати завдання за призначенням – знищувати ворога і звільняти Україну", – зазначила Надія Замрига.
Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових

Зі слів класної керівниці школярів Людмила Мельничук, щоб у дітей лишилася пам'ять про навчання, на гроші, які залишилися після придбання генератора, вирішили усім придбати патріотичні футболки.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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