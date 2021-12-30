Затримали 20-річного волинянина, який перевозив 19 колод сосни без документів





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Близько 15 години, учора, співробітники сектору реагування патрульної поліції у селі Брониця зупинили Volkswagen Passat з причепом. За кермом автомобіля перебував 20-річний волинянин. Під час огляду транспортного засобу з’ясувалося, що він перевозив деревину, проте відповідних дозвільних документів на це не мав.



З місця події слідчі вилучили транспортний засіб та 19 колод сосни.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється походження лісопродукції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі поліцейські викрили місцевого жителя на незаконному перевезенні деревини.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Близько 15 години, учора, співробітники сектору реагування патрульної поліції у селі Брониця зупинили Volkswagen Passat з причепом. За кермом автомобіля перебував 20-річний волинянин. Під час огляду транспортного засобу з’ясувалося, що він перевозив деревину, проте відповідних дозвільних документів на це не мав.З місця події слідчі вилучили транспортний засіб та 19 колод сосни.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється походження лісопродукції.

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