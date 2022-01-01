На Волині п'яний далекобійник хотів дати хабар поліцейським

У селі Римачі Ковельського району співробітники групи реагування патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль MAN. Водій від проходження тесту на визначення стану сп’яніння відмовився.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Його доставили до медичного закладу для проведення освідування, де підтвердили факт алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності за п’яне водіння, чоловік надав поліцейським неправомірну вигоду.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Факт дачі неправомірної вигоди задокументували, гроші вилучили.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння поліцейські склали на далекобійника адміністративний протокол за ст.130 КУпАП, автомобіль вилучили.Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 17000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.