На Сході українські захисники знищили ворожий склад боєприпасів





Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуці.



Зазначають також, що РФ втратила ще один бронетранспортер.



"Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад із боєприпасами російських фашистських військ", – ідеться в повідомленні.



У Луганській та Донецькій областях українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищивши ще 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 автомобілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники продовжують стримувати ворожу армію у східному напрямку. Протягом 31 травня ліквідували ще двадцять двох російських окупантів.Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуці.Зазначають також, що РФ втратила ще один бронетранспортер."Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад із боєприпасами російських фашистських військ", – ідеться в повідомленні.У Луганській та Донецькій областях українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищивши ще 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 автомобілів.

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