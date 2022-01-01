На Сході українські захисники знищили ворожий склад боєприпасів
Сьогодні, 03:14
Українські захисники продовжують стримувати ворожу армію у східному напрямку. Протягом 31 травня ліквідували ще двадцять двох російських окупантів.
Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуці.
Зазначають також, що РФ втратила ще один бронетранспортер.
"Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад із боєприпасами російських фашистських військ", – ідеться в повідомленні.
У Луганській та Донецькій областях українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищивши ще 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 автомобілів.
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Про це повідомляє оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуці.
Зазначають також, що РФ втратила ще один бронетранспортер.
"Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад із боєприпасами російських фашистських військ", – ідеться в повідомленні.
У Луганській та Донецькій областях українські захисники відбили 9 ворожих атак, знищивши ще 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 автомобілів.
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