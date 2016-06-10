Прем’єр Італії заявив, що майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ

Прем’єр Італії заявив, що майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ
Сьогодні, 31 травня, італійський прем'єр Маріо Драгі заявив, що Італія виступає за надання Україні статусу кандидата в ЄС, однак інші великі країни ЄС мають заперечення. Водночас виключати можливість швидкого руху України у бік ЄС не можна.

Про це пише Громадське з посиланням на TGcom24.

«Ми за те, щоб надати Києву статус кандидата на вступ до ЄС… Майже всі великі країни ЄС мають заперечення проти статусу кандидата на вступ для України. Я б сказав, що ці заперечення є у всіх таких країн, крім Італії», — додав Драгі.

Через це він вважає, що зараз важко прогнозувати надання Україні статусу кандидата. Але Драгі зазначає, що не можна виключати швидкого руху України у бік ЄС.

Раніше у ЄС зазначали, що протягом червня Єврокомісія дасть свою оцінку заявці України, а наприкінці червня лідери країн ЄС розглянуть питання, чи слід надавати нам статус кандидата на вступ.

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Теги: ЄС, Україна в ЄС, Італія
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