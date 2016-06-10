Прем’єр Італії заявив, що майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ
31 травень, 23:07
Сьогодні, 31 травня, італійський прем'єр Маріо Драгі заявив, що Італія виступає за надання Україні статусу кандидата в ЄС, однак інші великі країни ЄС мають заперечення. Водночас виключати можливість швидкого руху України у бік ЄС не можна.
Про це пише Громадське з посиланням на TGcom24.
«Ми за те, щоб надати Києву статус кандидата на вступ до ЄС… Майже всі великі країни ЄС мають заперечення проти статусу кандидата на вступ для України. Я б сказав, що ці заперечення є у всіх таких країн, крім Італії», — додав Драгі.
Через це він вважає, що зараз важко прогнозувати надання Україні статусу кандидата. Але Драгі зазначає, що не можна виключати швидкого руху України у бік ЄС.
Раніше у ЄС зазначали, що протягом червня Єврокомісія дасть свою оцінку заявці України, а наприкінці червня лідери країн ЄС розглянуть питання, чи слід надавати нам статус кандидата на вступ.
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Про це пише Громадське з посиланням на TGcom24.
«Ми за те, щоб надати Києву статус кандидата на вступ до ЄС… Майже всі великі країни ЄС мають заперечення проти статусу кандидата на вступ для України. Я б сказав, що ці заперечення є у всіх таких країн, крім Італії», — додав Драгі.
Через це він вважає, що зараз важко прогнозувати надання Україні статусу кандидата. Але Драгі зазначає, що не можна виключати швидкого руху України у бік ЄС.
Раніше у ЄС зазначали, що протягом червня Єврокомісія дасть свою оцінку заявці України, а наприкінці червня лідери країн ЄС розглянуть питання, чи слід надавати нам статус кандидата на вступ.
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