Добрі новини від ВолиньPost за 31 травня

Добрі новини від ВолиньPost за 31 травня
Повномасштабна війна в Україні триває 97 день, однак, є і гарні новини! Завдяки нашим захисникам та захисницям, путінське військо продовжує зазнавати нищівних втрат. Не перестають вражати своїми неймовірно добрими вчинками і люди в тилу.

Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку лише позитивних новин, аби ви не забували, що добрі звістки є навіть у такий складний час!

Сьогодні, 31 травня, нагадаємо вам про таке:

В Британії створюють інноваційний фонд для підтримки ЗСУ

Фонд передбачає 25 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання обладнання в Україну протягом найближчих місяців.

Зауважимо, що Великобританія вже виділила Україні понад 2,8 млрд фунтів стерлінгів у вигляді гуманітарної допомоги та грантів, а також військового спорядження, що включає 120 бронемашин, системи ППО та понад 6500 протитанкових ракет.

У Софійському соборі знайшли мощі митрополита, які вважалися знищені радянською владою

Донедавна вважалося, що кістки київського митрополита Рафаїла Заборовського, були знищені за радянської доби, але мощі дивом вціліли. Нині ж створили комісію, яка його канонізує.

Українським воїнам на передову передали аптечки з Волині

При формуванні аптечок врахована кожна деталь від зручності футляра до вмісту ліків та інструментів, адже кожна аптечка - це про збереження життя.

Литва відправить для України додаткову партію озброєння

Щиро дякуємо друзям! До речі, уряд Литви не має наміру зупинятися у військово-технічній допомозі Україні. Наші захисники незабаром отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.

На Волині в офісному приміщенні відкрили мініготель для переселенців. ВІДЕО

Замість офісного приміщення – мініготель для внутрішньо переміщених людей. Підприємство, що працює на території Боратинської громади, віддало декілька поверхів для прихистку переселенців.

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Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО

Військовослужбовець Національної гвардії України, музикант військового оркестру Віталій та його обраниця Катерина познайомились у громадському транспорті минулого літа, потім знайшлися у соцмережах і закохалися. А цими днями вирішили свої долі поєднати.

Інформаційне агентство ВолиньPost зичить молодятам палкого кохання!

ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів

Лише за добу мінус 150 орків! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 30500 (+150) осіб,
- танків ‒ 1358 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,
- артилерійських систем – 649 (+6) од,
- РСЗВ - 207 (+2) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 208 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
- крилатих ракет - 120 (+2),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
- спеціальної техніки - 48 (+0).

Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі, – СБУ

Після ліквідації елітної частини «рядові» російські окупанти тепер взагалі бояться воювати. Про це свідчить чергова перехоплена розмова загарбників.

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19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ

Ми пишаємось такими історіями! Раніше у Любові Димид були довгі та розкішні коси, нині ж у дівчини – модне каре. До того ж, нова зачіска допомогла волонтерам придбати для наших захисників хорошу автівку!


Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!

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Теги: Добрі новини
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