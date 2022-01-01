Добрі новини від ВолиньPost за 31 травня
Сьогодні, 22:00
Повномасштабна війна в Україні триває 97 день, однак, є і гарні новини! Завдяки нашим захисникам та захисницям, путінське військо продовжує зазнавати нищівних втрат. Не перестають вражати своїми неймовірно добрими вчинками і люди в тилу.
Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку лише позитивних новин, аби ви не забували, що добрі звістки є навіть у такий складний час!
Сьогодні, 31 травня, нагадаємо вам про таке:
В Британії створюють інноваційний фонд для підтримки ЗСУ
Фонд передбачає 25 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання обладнання в Україну протягом найближчих місяців.
Зауважимо, що Великобританія вже виділила Україні понад 2,8 млрд фунтів стерлінгів у вигляді гуманітарної допомоги та грантів, а також військового спорядження, що включає 120 бронемашин, системи ППО та понад 6500 протитанкових ракет.
У Софійському соборі знайшли мощі митрополита, які вважалися знищені радянською владою
Донедавна вважалося, що кістки київського митрополита Рафаїла Заборовського, були знищені за радянської доби, але мощі дивом вціліли. Нині ж створили комісію, яка його канонізує.
Українським воїнам на передову передали аптечки з Волині
При формуванні аптечок врахована кожна деталь від зручності футляра до вмісту ліків та інструментів, адже кожна аптечка - це про збереження життя.
Литва відправить для України додаткову партію озброєння
Щиро дякуємо друзям! До речі, уряд Литви не має наміру зупинятися у військово-технічній допомозі Україні. Наші захисники незабаром отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.
На Волині в офісному приміщенні відкрили мініготель для переселенців. ВІДЕО
Замість офісного приміщення – мініготель для внутрішньо переміщених людей. Підприємство, що працює на території Боратинської громади, віддало декілька поверхів для прихистку переселенців.
Аби переглянути сюжет, натисніть на відео
Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО
Військовослужбовець Національної гвардії України, музикант військового оркестру Віталій та його обраниця Катерина познайомились у громадському транспорті минулого літа, потім знайшлися у соцмережах і закохалися. А цими днями вирішили свої долі поєднати.
Інформаційне агентство ВолиньPost зичить молодятам палкого кохання!
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Лише за добу мінус 150 орків! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30500 (+150) осіб,
- танків ‒ 1358 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,
- артилерійських систем – 649 (+6) од,
- РСЗВ - 207 (+2) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 208 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
- крилатих ракет - 120 (+2),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
- спеціальної техніки - 48 (+0).
Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі, – СБУ
Після ліквідації елітної частини «рядові» російські окупанти тепер взагалі бояться воювати. Про це свідчить чергова перехоплена розмова загарбників.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ
Ми пишаємось такими історіями! Раніше у Любові Димид були довгі та розкішні коси, нині ж у дівчини – модне каре. До того ж, нова зачіска допомогла волонтерам придбати для наших захисників хорошу автівку!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку лише позитивних новин, аби ви не забували, що добрі звістки є навіть у такий складний час!
Сьогодні, 31 травня, нагадаємо вам про таке:
В Британії створюють інноваційний фонд для підтримки ЗСУ
Фонд передбачає 25 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання обладнання в Україну протягом найближчих місяців.
Зауважимо, що Великобританія вже виділила Україні понад 2,8 млрд фунтів стерлінгів у вигляді гуманітарної допомоги та грантів, а також військового спорядження, що включає 120 бронемашин, системи ППО та понад 6500 протитанкових ракет.
У Софійському соборі знайшли мощі митрополита, які вважалися знищені радянською владою
Донедавна вважалося, що кістки київського митрополита Рафаїла Заборовського, були знищені за радянської доби, але мощі дивом вціліли. Нині ж створили комісію, яка його канонізує.
Українським воїнам на передову передали аптечки з Волині
При формуванні аптечок врахована кожна деталь від зручності футляра до вмісту ліків та інструментів, адже кожна аптечка - це про збереження життя.
Литва відправить для України додаткову партію озброєння
Щиро дякуємо друзям! До речі, уряд Литви не має наміру зупинятися у військово-технічній допомозі Україні. Наші захисники незабаром отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.
На Волині в офісному приміщенні відкрили мініготель для переселенців. ВІДЕО
Замість офісного приміщення – мініготель для внутрішньо переміщених людей. Підприємство, що працює на території Боратинської громади, віддало декілька поверхів для прихистку переселенців.
Аби переглянути сюжет, натисніть на відео
Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО
Військовослужбовець Національної гвардії України, музикант військового оркестру Віталій та його обраниця Катерина познайомились у громадському транспорті минулого літа, потім знайшлися у соцмережах і закохалися. А цими днями вирішили свої долі поєднати.
Інформаційне агентство ВолиньPost зичить молодятам палкого кохання!
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Лише за добу мінус 150 орків! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30500 (+150) осіб,
- танків ‒ 1358 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,
- артилерійських систем – 649 (+6) од,
- РСЗВ - 207 (+2) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 208 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
- крилатих ракет - 120 (+2),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
- спеціальної техніки - 48 (+0).
Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі, – СБУ
Після ліквідації елітної частини «рядові» російські окупанти тепер взагалі бояться воювати. Про це свідчить чергова перехоплена розмова загарбників.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
19-річна львів’янка відрізала волосся, аби допомогти ЗСУ
Ми пишаємось такими історіями! Раніше у Любові Димид були довгі та розкішні коси, нині ж у дівчини – модне каре. До того ж, нова зачіска допомогла волонтерам придбати для наших захисників хорошу автівку!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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