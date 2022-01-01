Добрі новини від ВолиньPost за 31 травня

щовечора готує підбірку лише позитивних новин, аби ви не забували, що добрі звістки є навіть у такий складний час!Фонд передбачає 25 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання обладнання в Україну протягом найближчих місяців.Зауважимо, що Великобританія вже виділила Україні понад 2,8 млрд фунтів стерлінгів у вигляді гуманітарної допомоги та грантів, а також військового спорядження, що включає 120 бронемашин, системи ППО та понад 6500 протитанкових ракет.Донедавна вважалося, що кістки київського митрополита Рафаїла Заборовського, були знищені за радянської доби, але мощі дивом вціліли. Нині ж створили комісію, яка його канонізує.При формуванні аптечок врахована кожна деталь від зручності футляра до вмісту ліків та інструментів, адже кожна аптечка - це про збереження життя.Щиро дякуємо друзям! До речі, уряд Литви не має наміру зупинятися у військово-технічній допомозі Україні. Наші захисники незабаром отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.Замість офісного приміщення – мініготель для внутрішньо переміщених людей. Підприємство, що працює на території Боратинської громади, віддало декілька поверхів для прихистку переселенців.Військовослужбовець Національної гвардії України, музикант військового оркеструта його обраницяпознайомились у громадському транспорті минулого літа, потім знайшлися у соцмережах і закохалися. А цими днями вирішили свої долі поєднати.Лише за добу мінус 150 орків! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:- особового складу - близько 30500 (+150) осіб,- танків ‒ 1358 (+9) од,- бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,- артилерійських систем – 649 (+6) од,- РСЗВ - 207 (+2) од,- засобів ППО - 93 (+0) од,- літаків – 208 (+1) од,- гелікоптерів – 174 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),- крилатих ракет - 120 (+2),- кораблів/катерів - 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,- спеціальної техніки - 48 (+0).Після ліквідації елітної частини «рядові» російські окупанти тепер взагалі бояться воювати. Про це свідчить чергова перехоплена розмова загарбників.Ми пишаємось такими історіями! Раніше убули довгі та розкішні коси, нині ж у дівчини – модне каре. До того ж, нова зачіска допомогла волонтерам придбати для наших захисників хорошу автівку!