Українські військові знищили інженерний підрозділ російських окупантів. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Розвідники Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили інженерний підрозділ російських окупантів.
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДШВ ЗСУ.
"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДШВ ЗСУ.
"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.
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