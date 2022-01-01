Українські військові знищили інженерний підрозділ російських окупантів. ФОТО





Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДШВ ЗСУ.



"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділ російських окупантів. Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.





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