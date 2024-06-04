Харківщина: на кількох ділянках ЗСУ вийшли на кордон з Росією

Харківщина: на кількох ділянках ЗСУ вийшли на кордон з Росією
Наразі на території Харківщини є вже кілька точок, де наші захисники вийшли на кордон із Росією.

Ворог там почав змінювати тактику. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону, - пише Канал24.

На Харківщині зараз немає активних бойових дій. Проте росіяни там почали "вкопуватися", тобто робити укріплення. Наразі росіяни в регіоні змінили свою тактику.

"Це постійні обстріли, це тримання наших військ у постійній напрузі та відтягування наших підрозділів. Але на Харківщині вже є місця, де наші військовослужбовці вийшли на кордон з Росією", – розповів Мотузяник.

За його словами, росіяни не зменшують напругу в регіоні лише для того, щоб підрозділи ЗСУ звідти не перевели на інший напрямок. Також там роблять все, щоб стримати контрнаступ української армії.

Окрім цього, за словами речника Міноборони, наразі Росіяни почали робити укріплення на своїй території. Ці театральні дії в прикордонній зоні почалися для того, щоб нібито показати можливість вторгнення на російські землі.

Наразі наша розвідка не бачить реальної можливості поновлення наступу з боку білоруських кордонів. Принаймні, станом на 1 червня там немає підрозділів, які реально готують до наступу. Однак там теж тримається рівень напруги, щоб певним чином скувати можливості переведення наших військ.

Проте Мотузяник наголосив, що досі досить великий рівень загрози ракетних ударів із Білорусі. Наразі на території країни розгорнуті ракетні комплекси "Іскандер", які можуть атакувати будь-якої миті.

Росіяни в Харківській області атакують переважно не позиції наших захисників, а мирні населені пункти. Так 31 травня по Золочеву там гатили понад 10 годин.

Почали лунати вибухи біля містечка о 8 годині ранку та ні на мить не припинялися до 18:00. Внаслідок цих обстрілів постраждала 73-річна жінка. Також загинула 74-річна місцева жителька, в будинок якої влучив снаряд гаубиці.

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Теги: Харківщина, Україна, війна
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