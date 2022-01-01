Воїни волинської бригади похизувалися збитим російським безпілотником. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого показали результати своєї роботи - збиту повітряну ціль.
Фото здобичі оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.
Волинські воїни збили російський безпілотник.
"Черговий знищений Орланорашист - на рахунку Князівських воїнів!
Князівські яструби-зенітники в дії! Літав, знімав, корегував... А нині перетворився на непотріб, який навіть на металобрухт не здадуть - погребують", - написали у дописі під фото.
Військові волинської бригади запевняють, що так буде з усім російським: "Зло буде знищене! Україна - назавжди!".
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Фото здобичі оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.
Волинські воїни збили російський безпілотник.
"Черговий знищений Орланорашист - на рахунку Князівських воїнів!
Князівські яструби-зенітники в дії! Літав, знімав, корегував... А нині перетворився на непотріб, який навіть на металобрухт не здадуть - погребують", - написали у дописі під фото.
Військові волинської бригади запевняють, що так буде з усім російським: "Зло буде знищене! Україна - назавжди!".
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