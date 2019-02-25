«Хотів допомогти рідним»: 18-річний переселенець у Луцьку знайшов роботу завдяки оголошенню на під'їзді

«Хотів допомогти рідним»: 18-річний переселенець у Луцьку знайшов роботу завдяки оголошенню на під'їзді
Днями на дошці оголошень біля багатоповерхівки на Чершишевського, 114 у Луцьку з'явилося оголошення про пошук роботи від 18-річного хлопця з Херсонщини. Студент просив допомоги з пошуком роботи.

Про це пише Суспільне, автор звернення якому розповів, що хоче працювати, щоб допомогти мамі та сестрі, разом з якими вирвався з окупації.

Дмитро Михальчевський разом із мамою та восьмирічною сестрою приїхав з окупованої території Херсонщини на початку травня. Нині навчається дистанційно.

За декілька днів після оголошення на під'їзді хлопець отримав з десяток пропозицій.

"Двічі вантажником кликали. Був один дзвінок – пасти кіз. Зарплата була чотири тисячі гривень в місяць, але я відмовився. Для мене дуже мала заробітна платня, не вистачить", – розповів Дмитро Михальчевський. Зрештою студент зупинився на пропозиції від одного із луцьких заводів. Стажуватися почне з 2 червня.
«Хотів допомогти рідним»: 18-річний переселенець у Луцьку знайшов роботу завдяки оголошенню на під'їзді

Ідея розмістити таке оголошення біля під’їзду, де винаймають житло, виникла у мами Дмитра – Тетяни. Жінка розповіла, що за фахом – провізор і вже знайшла роботу в одній з луцьких аптек. Хотіла також допомогти сину, який взяв собі за мету забезпечити рідних.

"До цього ми зверталися через інтернет онлайн-оголошення. Були пропозиції, ми навіть два рази потрапляли на шахраїв", – зазначила мама студента.

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Теги: Волинь, Луцьк, переселенці
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