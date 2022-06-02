У війні з окупантами загинув волинянин Степан Тусюк
Сьогодні, 11:09
У російсько-українській війні загинув Тусюк Степан Степанович із Старої Вижівки.
Про це повідомляє голова Старовижівської громади Василь Камінський.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"У війні з окупантами загинув ще один Герой України, ТУСЮК СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, житель Старої Вижівки, родом з села Глухи. Давайте разом зустрінемо нашого Героя 02.06.2022р. орієнтовно о 14.00. Просимо гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого Героя!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більш детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це повідомляє голова Старовижівської громади Василь Камінський.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"У війні з окупантами загинув ще один Герой України, ТУСЮК СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, житель Старої Вижівки, родом з села Глухи. Давайте разом зустрінемо нашого Героя 02.06.2022р. орієнтовно о 14.00. Просимо гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого Героя!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більш детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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