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У війні з окупантами загинув волинянин Степан Тусюк

У війні з окупантами загинув волинянин Степан Тусюк
У російсько-українській війні загинув Тусюк Степан Степанович із Старої Вижівки.

Про це повідомляє голова Старовижівської громади Василь Камінський.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"У війні з окупантами загинув ще один Герой України, ТУСЮК СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, житель Старої Вижівки, родом з села Глухи. Давайте разом зустрінемо нашого Героя 02.06.2022р. орієнтовно о 14.00. Просимо гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого Героя!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більш детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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