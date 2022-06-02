У війні з окупантами загинув волинянин Степан Тусюк

Тусюк Степан Степанович із Старої Вижівки.



Про це Василь Камінський.



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"У війні з окупантами загинув ще один Герой України, ТУСЮК СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, житель Старої Вижівки, родом з села Глухи. Давайте разом зустрінемо нашого Героя 02.06.2022р. орієнтовно о 14.00. Просимо гідно зустріти та провести в останню дорогу загиблого Героя!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що більш детальну інформацію про чин похорону повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!



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