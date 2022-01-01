ЗСУ знищили 1 363 російські танки
Сьогодні, 11:15
Росія за 99 днів загарбницької війни в Україні втратила 30 850 військових, 210 літаків та 1 363 танки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:
‒ особового складу близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 1 363 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,
‒ артилерійських систем – 661 (+2) од,
‒ РСЗВ – 207 (+0) од,
‒ засобів ППО – 95 (+1) од,
‒ літаків – 210 (+2) од,
‒ гелікоптерів – 175 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2) од,
‒ крилатих ракет – 120 (+0) од,
‒ кораблів/катерів – 13 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,
‒ спеціальної техніки – 51 (+2).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:
‒ особового складу близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 1 363 (+2) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,
‒ артилерійських систем – 661 (+2) од,
‒ РСЗВ – 207 (+0) од,
‒ засобів ППО – 95 (+1) од,
‒ літаків – 210 (+2) од,
‒ гелікоптерів – 175 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2) од,
‒ крилатих ракет – 120 (+0) од,
‒ кораблів/катерів – 13 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,
‒ спеціальної техніки – 51 (+2).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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