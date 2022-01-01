ЗСУ знищили 1 363 російські танки





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:



‒ особового складу близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 1 363 (+2) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,

‒ артилерійських систем – 661 (+2) од,

‒ РСЗВ – 207 (+0) од,

‒ засобів ППО – 95 (+1) од,

‒ літаків – 210 (+2) од,

‒ гелікоптерів – 175 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2) од,

‒ крилатих ракет – 120 (+0) од,

‒ кораблів/катерів – 13 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,

‒ спеціальної техніки – 51 (+2).



Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія за 99 днів загарбницької війни в Україні втратила 30 850 військових, 210 літаків та 1 363 танки.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:‒ особового складу близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 1 363 (+2) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,‒ артилерійських систем – 661 (+2) од,‒ РСЗВ – 207 (+0) од,‒ засобів ППО – 95 (+1) од,‒ літаків – 210 (+2) од,‒ гелікоптерів – 175 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2) од,‒ крилатих ракет – 120 (+0) од,‒ кораблів/катерів – 13 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,‒ спеціальної техніки – 51 (+2).Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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