У Луцьку розшукали 5-річну дитину, яка каталася на самокаті і загубилася

У Луцьку розшукали 5-річну дитину, яка каталася на самокаті і загубилася
Патрульні допомогли заявниці віднайти дитину, яка загубилася.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Учора, 1 червня, близько 19:30 волинським патрульним надійшов виклик від заявниці про те, що у Луцьку зникла її 5-річна дочка, яка біля двору каталася на самокаті.

Патрульні оперативно прибули на місце події та поспілкувалися з жінкою, яка надала чіткий опис дівчинки.

Дитину віднайшли на сусідній вулиці. З нею було все гаразд. Дівчинку передали в руки матері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, патрульні, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Сьогодні, 11:39
У Луцьку розшукали 5-річну дитину, яка каталася на самокаті і загубилася
Сьогодні, 11:34
Росія вбила в Україні понад 260 невинних дітей
Сьогодні, 11:22
ЗСУ знищили 1 363 російські танки
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Волинські патрульні повернули мамі загублену дитину Волинські патрульні повернули мамі загублену дитину
26 серпень, 2021, 12:22
На Волині маленький хлопчик на автодорозі катався на велосипеді без нагляду дорослих На Волині маленький хлопчик на автодорозі катався на велосипеді без нагляду дорослих
19 березень, 2021, 10:38
Патрульні відшукали рідних 6-річного ковельчанина, який ледве не опинився у Луцьку, шукаючи маму Патрульні відшукали рідних 6-річного ковельчанина, який ледве не опинився у Луцьку, шукаючи маму
12 жовтень, 2019, 13:16
На блокпосту поблизу Луцька виявили автомобіль з підробленим номером кузова На блокпосту поблизу Луцька виявили автомобіль з підробленим номером кузова
26 травень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі з 1 липня припинять виплати допомоги українцям, які рятуються від війни
Сьогодні, 12:45
 0
ЗСУ посунули росіян на декількох вулицях Сєвєродонецька, – Гайдай
Сьогодні, 12:26
 0
У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
 0
Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Сьогодні, 11:39
 0
У Луцьку розшукали 5-річну дитину, яка каталася на самокаті і загубилася
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8