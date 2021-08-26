У Луцьку розшукали 5-річну дитину, яка каталася на самокаті і загубилася

Патрульні допомогли заявниці віднайти дитину, яка загубилася.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Учора, 1 червня, близько 19:30 волинським патрульним надійшов виклик від заявниці про те, що у Луцьку зникла її 5-річна дочка, яка біля двору каталася на самокаті.Патрульні оперативно прибули на місце події та поспілкувалися з жінкою, яка надала чіткий опис дівчинки.Дитину віднайшли на сусідній вулиці. З нею було все гаразд. Дівчинку передали в руки матері.