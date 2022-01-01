У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко





Про це Вадим Бойченко.



"Фейковий суд «ДНР» засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто. Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників. Всі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.Про це повідомляє мер Маріуполя"Фейковий суд «ДНР» засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто. Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур", - йдеться в повідомленні.

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