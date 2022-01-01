У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників. Всі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
Про це повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Фейковий суд «ДНР» засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто. Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Фейковий суд «ДНР» засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто. Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ знищили 1 363 російські танки
Сьогодні, 11:15
У війні з окупантами загинув волинянин Степан Тусюк
Сьогодні, 11:09
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Сьогодні, 11:39
Медіа