Меркель вперше відреагувала на війну в Україні

Ангела Меркель висловила солідарність з Україною і назвала "варварською війною" з Росією.



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Меркель, яка була канцлером Німеччини протягом 16 років, сказала, що не буде давати поради уряду, але вона підтримує зусилля «знайти кінець цій варварській війні».



«Я солідарна з Україною», – сказала вона.



Незважаючи на те, що Меркель - консерватор, вона прокоментувала вторгнення Росії, заявивши, що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права.



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