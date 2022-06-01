Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Сьогодні, 11:39
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною і назвала "варварською війною" з Росією.
Про це пише Reuters.
Меркель, яка була канцлером Німеччини протягом 16 років, сказала, що не буде давати поради уряду, але вона підтримує зусилля «знайти кінець цій варварській війні».
«Я солідарна з Україною», – сказала вона.
Незважаючи на те, що Меркель - консерватор, вона прокоментувала вторгнення Росії, заявивши, що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Reuters.
Меркель, яка була канцлером Німеччини протягом 16 років, сказала, що не буде давати поради уряду, але вона підтримує зусилля «знайти кінець цій варварській війні».
«Я солідарна з Україною», – сказала вона.
Незважаючи на те, що Меркель - консерватор, вона прокоментувала вторгнення Росії, заявивши, що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Сьогодні, 11:39
Росія вбила в Україні понад 260 невинних дітей
Сьогодні, 11:22
Медіа