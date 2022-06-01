Меркель вперше відреагувала на війну в Україні

Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною і назвала "варварською війною" з Росією.

Про це пише Reuters.

Меркель, яка була канцлером Німеччини протягом 16 років, сказала, що не буде давати поради уряду, але вона підтримує зусилля «знайти кінець цій варварській війні».

«Я солідарна з Україною», – сказала вона.

Незважаючи на те, що Меркель - консерватор, вона прокоментувала вторгнення Росії, заявивши, що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права.

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Теги: Меркель, війна, Росія, Україна
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