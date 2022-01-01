 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ посунули росіян на декількох вулицях Сєвєродонецька, – Гайдай

ЗСУ посунули росіян на декількох вулицях Сєвєродонецька, – Гайдай
Із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.

Про це повідомив голова Луганської військової обласної держадміністрації Сергій Гайдай.

"Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ з декількох напрямків – із боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки. Успіхів по Сєвєродонецьку за минулу добу в росіян нема. Із декількох вулиць міста ворога посунули. Зв'язок із людьми, що перебувають в бомбосховищах, є. В Лисичанській лікарні зруйновано декілька кабінетів і знищено автотранспорт", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Польщі з 1 липня припинять виплати допомоги українцям, які рятуються від війни
Сьогодні, 12:45
У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
ЗСУ знищили 1 363 російські танки
Сьогодні, 11:15
У війні з окупантами загинув волинянин Степан Тусюк
Сьогодні, 11:09
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі з 1 липня припинять виплати допомоги українцям, які рятуються від війни
Сьогодні, 12:45
ЗСУ посунули росіян на декількох вулицях Сєвєродонецька, – Гайдай
Сьогодні, 12:26
У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Сьогодні, 11:39
У Луцьку розшукали 5-річну дитину, яка каталася на самокаті і загубилася
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
У Польщі з 1 липня припинять виплати допомоги українцям, які рятуються від війни У Польщі з 1 липня припинять виплати допомоги українцям, які рятуються від війни
Сьогодні, 12:45
У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
Меркель вперше відреагувала на війну в Україні Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Сьогодні, 11:39
У війні з окупантами загинув волинянин Степан Тусюк У війні з окупантами загинув волинянин Степан Тусюк
Сьогодні, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі з 1 липня припинять виплати допомоги українцям, які рятуються від війни
Сьогодні, 12:45
 0
ЗСУ посунули росіян на декількох вулицях Сєвєродонецька, – Гайдай
Сьогодні, 12:26
 0
У Маріуполі росіяни ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, – Бойченко
Сьогодні, 12:12
 0
Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Сьогодні, 11:39
 0
У Луцьку розшукали 5-річну дитину, яка каталася на самокаті і загубилася
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8