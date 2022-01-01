ЗСУ посунули росіян на декількох вулицях Сєвєродонецька, – Гайдай
Сьогодні, 12:26
Із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.
Про це повідомив голова Луганської військової обласної держадміністрації Сергій Гайдай.
"Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ з декількох напрямків – із боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки. Успіхів по Сєвєродонецьку за минулу добу в росіян нема. Із декількох вулиць міста ворога посунули. Зв'язок із людьми, що перебувають в бомбосховищах, є. В Лисичанській лікарні зруйновано декілька кабінетів і знищено автотранспорт", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Луганської військової обласної держадміністрації Сергій Гайдай.
"Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ з декількох напрямків – із боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки. Успіхів по Сєвєродонецьку за минулу добу в росіян нема. Із декількох вулиць міста ворога посунули. Зв'язок із людьми, що перебувають в бомбосховищах, є. В Лисичанській лікарні зруйновано декілька кабінетів і знищено автотранспорт", - йдеться в повідомленні.
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